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機車騎士癲癇發作倒地沒帶藥 正妹女警開車載他回家

吳姓男子騎車上班途中因癲癇發作摔車，女警蔡茜茹及張姓替代役男到場協助。（記者陸運鋒翻攝）

吳姓男子騎車上班途中因癲癇發作摔車，女警蔡茜茹及張姓替代役男到場協助。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/29 14:57

〔記者陸運鋒／台北報導〕吳姓男子騎機車行經台北市文山區時，因癲癇發作倒地抽搐，路過民眾見狀報案，文山一警分局正妹女警蔡茜茹及張姓替代役男到場，所幸吳男的症狀已經減緩，但為避免再發生意外，蔡員決定載送吳男返家，貼心舉動讓吳男感到窩心，還大讚蔡員人美心也美。

警方今天表示，民眾若察覺身體不適，應先撥打119專線，請消防救護人員前往協助，才能於第一時間有效判斷病情並實施相關急救程序，如需警方協助可撥打110報案專線。

據了解，喜歡小朋友的36歲女警蔡茜茹，原本從事補教工作，因看到社會上有很多人需要幫助，於是在2018年報名參加警察特考，入取並受訓完，分發至保安警察第一總隊服勤，去年3月底借調至文山一分局指南派出所支援。

警方調查，家住新北市深坑區的53歲吳男患有癲癇症，27日早上因匆忙出門上班而忘記服藥，他騎機車行經新光路一段時，因癲癇發作導致抽搐而摔車，而蔡員及張姓役男到場後，所幸吳男癲癇症狀已減緩，經多次詢問及勸說仍堅持不肯就醫。

蔡員擔憂吳男沒攜帶藥物怕他再度發病，不僅造成自身危險，更會危及其他用路人行車安全，便決定開巡邏車載送吳男返家，並再三叮嚀吳男身體若不適務必就醫，而吳男則對於蔡員的關心感到無比溫暖，除了頻頻點頭致謝，也感謝及時伸出援手。

女警蔡茜茹害怕吳男發生二次意外，隨即協助載送其返家。（記者陸運鋒翻攝）

女警蔡茜茹害怕吳男發生二次意外，隨即協助載送其返家。（記者陸運鋒翻攝）

女警蔡茜茹原本從事補教工作，因看到社會上有很多人需要幫助，於是在2018年考取警察 。（記者陸運鋒翻攝）

女警蔡茜茹原本從事補教工作，因看到社會上有很多人需要幫助，於是在2018年考取警察 。（記者陸運鋒翻攝）

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