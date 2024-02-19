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警界「張鈞甯」身分曝！23歲陳姓警員中台灣燈會值勤爆紅

中台灣元宵燈會仙氣女警執勤照意外引發網友熱議。（擷自TCPB局長室臉書）

中台灣元宵燈會仙氣女警執勤照意外引發網友熱議。（擷自TCPB局長室臉書）

2024/02/19 06:26

首次上稿 02/18 23:45
更新時間 02/19 06:26

〔記者許國楨／台中報導〕中台灣元宵燈會16日在台中中央公園登場，台中市警局臉書「TCPB局長室」張貼一系列宣傳照，提醒遊客遵守員警交通疏導；未料2張警花值勤照意外引發熱議，由於女警神似韓國女星秀賢，讓不少人跪求IG。有網友留言「有什麼方式可以被警花關注嗎？」警局小編妙回「通緝犯帶多一點，應該有機會」令人莞爾。

TCPB局長室17日在臉書發文，「月上柳梢頭，人約黃昏後，2024中台灣元宵燈會，還不趕快來，今年以『台中龍賀』為主題，將中央公園滯洪池水域化身為劇場舞台，神龍盤踞在乾溼滯洪池的分界線上，配合地貌將整個公園營造成神龍秘境，每一個燈區都是一個龍穴。」

「同仁會在現場點亮手中的指揮棒，替每一位來訪的遊客指引方向，也請大家配合現場交管人員疏導，並遵循告示牌及禁制牌的指示盡情享受元宵花燈盛宴。」只是原來的宣導文，卻因附上兩張正妹執勤照片意外引發關注，照片中女警綁馬尾雙手插腰，白皙肌膚與標緻的瓜子臉，專注的值勤神情散發仙氣，令人印象深刻。

網友紛紛留言「漂亮的女警，戀愛了」、「人比燈香」、「我是為了看警察妹才去燈會」、「又一堆人想被逮捕了」、「不要騙我去考警察」、「可以看警花嗎」、「請問有什麼方式可以被指定警花關注嗎」、「不是看花燈，是看警花」、還有眼尖網友說，「那個警花沒有臂章編號。臨演哦」。

小編則回應「不要以為我不知道你們在想什麼，為了避免當事人不必要困擾，早將女警的臂章號碼塗掉，網友只能趁賞燈的機會，看看是否有緣遇到本尊。」相當逗趣。

據了解，該名女警姓陳，今年23歲，高中畢業後選擇警察特考，錄取後前年分發到某分局實習，去年才結束實習在同分局任職，因激似韓國藝人「秀賢」、台灣演員「張鈞甯」，被TCPB小編認為「上相」，協助此次燈會交管資訊拍攝。

中台灣元宵燈會仙氣女警執勤照意外引發網友熱議。（擷自TCPB局長室臉書）

中台灣元宵燈會仙氣女警執勤照意外引發網友熱議。（擷自TCPB局長室臉書）

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