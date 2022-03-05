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    與涉訟富商翁茂鍾不當接觸／前檢察官羅榮乾 監院彈劾

    前高檢署檢察官羅榮乾。（資料照）

    前高檢署檢察官羅榮乾。（資料照）

    2022/03/05 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕前高檢署檢察官羅榮乾任職檢察機關期間，與涉訟當事人富商翁茂鍾有不當接觸討論涉訟案件，且長期與其飲宴聚會高達一五○餘次，並有收受饋贈等情事，經監委調查後，認為羅榮乾的行為有違檢察官公正、廉潔形象，有重大違失提案彈劾；監察院彈劾審查會本月一日審查，全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

    監院全票通過 移送懲戒法院審理

    監院彈劾理由包括，「怡華公司與百利達銀行紛爭」一案，羅榮乾於一九九九年十月廿二日，將該案匿名檢舉信簽請分案之前後，與翁茂鍾多次接觸、飲宴，並討論百利案，具關聯性，顯與案件當事人有不當接觸情事，有違檢察官公正、廉潔形象，有重大違失。

    其次，監院表示，羅榮乾於一九九八年至二○一六年任職檢察機關期間，與涉訟當事人翁茂鍾頻繁接觸及參與飲宴高達一五○餘次，陪同翁茂鍾拜訪某些領域的高階主管人員，並多次接受餽贈襯衫，顯然易使一般客觀理性的第三人，產生檢察官與涉訟當事人結交往來的印象，對檢察官應保有的公正、廉潔形象產生質疑，違失情節重大。

    監院來提到，羅榮乾違反「公務員服務法」、「檢察官守則」所訂廉潔、謹慎交友及「法官法」、「檢察官倫理規範」等規定，違失情節重大，有懲戒的必要。

    監院昨表示，經監委張菊芳、趙永清、林郁容、王麗珍調查相關事證後提案彈劾，監院彈劾審查會一日以十比○的票數，全票通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

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