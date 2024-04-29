歹徒掃射派出所爆發警匪槍戰駁火百發 桃警秀「雷霆除暴」專案成果

桃園市於3月23日發生持槍歹徒掃射派出所，爆發警匪槍戰駁火百發，桃園市警局隨即啟動「雷霆除暴專案」，市警局長吳坤旭（左二）今向市長張善政（左二）說明查緝成果。（記者余瑞仁攝）

2024/04/29 15:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園警分局3月23日發生歹徒持槍狂轟景福派出所，警方攔截圍捕過程爆發警匪槍戰、駁火百發，員警於半小時內將槍手緝捕到案；市警察局為此啟動「雷霆除暴專案」，對全市治安顧慮場所強力掃蕩，警方今（29日）公布專案成果。

警方表示，共查獲組織犯罪4件23人、職業賭場4處101人、通緝犯707人、槍彈案17件30人及查扣各式槍枝60枝（初篩26枝具殺傷力）及子彈664顆、詐欺集團36團215人與攔阻被害金額約6527萬元，各類毒品案726件792人，總計查扣毒品5萬4114公克，堪稱成果豐碩。

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市警局長吳坤旭表示，肅槍、緝毒、掃黑、打詐是當前治安重點工作，警方對於不法份子膽非作歹、欺壓善良，一個都不會放過，市警局會持續一波一波掃蕩、一個一個抓，更會斷絕不法集團金流、斬草除根，市府與警察團隊有信心、有決心、也有能力有效維護治安，保障市民生命財產安全、免於犯罪侵害的恐懼。

市長張善政出席警方「雷霆除暴專案」成果記者會指出，警方在此專案期間的查緝成果，與去年同期治安狀況比較，在全般刑案、暴力犯罪、聚眾鬥毆、竊盜犯罪等發生數均顯著下降，而查緝非法槍彈、詐欺集團、各級毒品等犯罪成果則顯著提升，顯示這項專案對社會治安有相當助益，讓桃園市民能安居樂業。

桃園市警局指出，「雷霆除暴專案」期間，桃市全般刑案發生數1232件較去年同期減少47件、暴力犯罪1件較去年同期減少2件、聚眾鬥毆2件較去年同期減少2件、竊盜108件較去年同期減少2件；查獲非法槍彈較去年同期增加24枝661顆、查獲詐欺集團增加7團89人、成功攔阻被害金額增加219萬餘元，查獲毒品案也增加57件32人。

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警方展示「雷霆除暴專案」查獲的大批槍械。（記者余瑞仁攝）

警方展示「雷霆除暴專案」查獲的大批毒品。（記者余瑞仁攝）

警方展示「雷霆除暴專案」查獲詐騙集團起獲的大批贓款。（記者余瑞仁攝）

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