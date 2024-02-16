士院法官蔡明宏涉對女書記官強吸乳 法評會稱逾期不評鑑

士林地院法官蔡明宏。（資料照。記者林正堃攝）

2024/02/16 10:21

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院法官蔡明宏（停職中）涉性騷擾女法官，被士院移請法官評鑑委員會審議，現送職務法庭審理；士林地檢署另啟動偵查，意外查出蔡2007年還曾涉舔一名女書記官胸部，去年依強制猥褻罪起訴；士院二度請求評鑑，未料法評會認為超過3年時效，日前決議不付評鑑。

女法官2023年申訴遭蔡明宏性騷擾，經士院決議成立，移付評鑑；法評會以蔡違失情節重大為由，移請職務法庭審理，建議撤職。女法官另提刑事告訴，士檢意外挖出2007年間，蔡明宏還曾載女書記官上山，涉強行舔乳，去年底起訴強制猥褻罪。

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士院院長彭幸鳴認為，蔡明宏2007年猥褻女書記官，2022年性騷擾女法官，兩次行為手段類似，本質相近，基於「違失行為一體性」原則，兩案應綜合評價。考量蔡曾兼任行政庭長，卻未能潔身自愛，違法犯紀，言行不檢，經檢察官起訴，有損司法形象，情節重大，二度請求評鑑。

法評會指出，蔡明宏兩行為前後間隔逾15年，並非於一定期間內密集接續所為，行為方式、地點及被害人亦不同，難謂兩者有時間上、事務本質上或內外部的關聯性，無法視為一個整體性的違失行為，應分開移付評鑑。

法評會說明，士院首次請求評鑑（女法官部分）案，前已審議終結並做成「移送職務法庭」的決議，而今士院再度請求評鑑（女書記官部分），因前案程序已結束，委員不可能再把後案拉進來整體綜合觀察評價。

法評會認為，蔡明宏的兩個行為各自獨立，不適用違失行為一體性原則，應各別討論，女書記官案距今逾10餘年，超過法官法第36條的3年請求評鑑期間，已罹於時效，日前決議「不付評鑑」。

外界原研判，兩案最後若均被認定為猥褻，可能綜合評鑑成立一個最嚴重的違失情節，構成免職要件，剝奪全數退休、退養金的機率大增。而今法評會決議不付評鑑女書記官案，如果監察院也未立案調查，蔡明宏此部分恐逃懲。

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