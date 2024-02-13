男子被控猥褻女鄰居...家人卻說他「弱小」 判賠30萬

阿豪被控猥褻鄰居，他卻透過家人指其身形較被害人弱小，否認犯行而拒賠，然士院仍判他應賠償30萬元。（資料照）

2024/02/13 12:29

〔記者溫于德／台北報導〕男子阿豪務農時猥褻鄰居，被依強制猥褻罪判得易科罰金之刑6月；後來面對民事求償，其家人指阿豪身形比女鄰居還弱小，不可能犯罪，但士林地院民庭指阿豪均委由代理人到庭，因而無從查知其身形如何，且男性體力原本就優於女性，仍認定他侵害性自主權而判賠鄰居30萬元。

全案發生在2021年6月24日上午8時許，當時在務農的阿豪見四下無人，從鄰居身後強摟腰部再摸下體，後來經他人大喊，阿豪才作罷。

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然阿豪到案後否認有摸鄰居，他說自己當時是問對方有沒有打預防針，接著他便離開。其辯護人也說，如果鄰居確實被猥褻，豈敢冒著可能再次碰到阿豪的風險，再度前往案發地點。

刑事一、二審都指鄰居在檢方偵查、院方審理時證述一致，認定阿豪犯罪，且若非親身經歷，鄰居很難詳述描述被害過程；何況鄰居被法官問及對阿豪的量刑意見時，因回想案發經過而當庭哭泣，再度證實阿豪確實犯強制猥褻罪，決定對他判刑6月，得易科罰金18萬元。

後來阿豪被鄰居求償70萬元，他仍否認犯行，其代理人稱阿豪身形比鄰居弱小，怎麼可能猥褻對方，故拒絕賠償。

負責審理的士林地院民事庭依刑事判決結果，認定阿豪強制猥褻鄰居，且阿豪均委由代理人到庭，因而無從查知其身形如何。

士院也指，鄰居稱案發時因為去醫院住了3個多月、體力很衰弱，因此縱然阿豪體型較為弱小，但男性體力原本就優於女性，仍認定他侵害性自主權，判賠鄰居30萬元。可上訴。

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