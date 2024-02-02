原民語狼師猥褻2男童上百次 陳其邁嚴厲譴責

在高市多間國小擔任外聘族語教師的戴文正涉嫌猥褻多名男童被檢方聲押獲准。（翻攝原住民族語直播共學平台網站）

2024/02/02 15:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕在高雄市多所國小擔任外聘族語教師的戴文正，被至少7名學童指控撫摸生殖器或臀部，其中2名受害男童慘遭猥褻110次，戴文正目前已被檢方聲押獲准，人本教育基金會呼籲，市府應組成專案小組擴大調查是否還有其他學童受害，高雄市長陳其邁對此也嚴厲譴責，並表示，已停聘該名狼師，全力配合司法偵辦。

人本教育基金會南部辦公室主任施宜昕表示，呼籲市府應組成專案小組出面調查，這件事不僅是司法偵辦事件，因主要發生在學校，且受害者是學生，應依性平教育法進行普查和宣導，調查期間也要要求各校嚴格遵守保密義務，並提供輔導和法律資源。

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施宜昕說，這名狼師任教11年且遍及多所學校，教育局除應全面性的擴大調查，找出更多的受害者，此外，狼師目前被羈押狀態，但若羈押期滿，應避免狼師再進入學校和接觸學生，同時應以教師法第22條做停聘處分，她也呼籲家長，千萬別指責孩子「為何沒有早點跟我說？」這會對孩子造成二度傷害，反而要支持孩子，或可找人本教育基金會協助和諮詢。

高雄市政府指出，社會局於去年12月中旬獲報即組專案小組並主動通報全面清查，高市府教育局也立即停聘該師，全案目前進入司法偵辦程序。高雄市長陳其邁表示嚴厲譴責不當教師之行為，全案由專案小組全面清查、主動了解有無更多被害者，並安排心理諮商課程，保護被害學生為第一優先，並給予被害學生與家庭協助。

教育局表示，知悉這起案件後，已立即召開性別平等教育委員會，停止狼師戴文正的課務，避免再與學生接觸，同時依據性別平等教育法規定籌組調查小組，調查委員全數外聘，全案刻正調查中。

教育局亦督促學校依據性別平等教育法規定，持續宣導身體界限及自我保護觀念，以強化學生自我保護意識，留意被害學生身心狀況及就學穩定度，視學生需要提供必要之輔導或諮商資源，持續給予支持及關懷，營造友善安全學習環境。

同時督請學校，依據性別平等教育法規定，定期至不適任教育人員系統查詢所聘之人員是否有不適任情事，加強防制不適任教育人員及其他人員進入校園內。

此外，目前該族語課務由教育局請教育部國教署直播共學計畫平台協助專案媒合中。教育局強調，市府全力配合檢調單位，針對本案後續處理方向，將持續清查是否有其他被害學生，並針對被害學生持續輔導，提供相關資源及支持。

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