法官蔡明宏被控舔乳獲免評鑑 司法院出手20日開會議處

士林地院法官蔡明宏。（資料照。記者林正堃攝）

2024/02/16 10:51

〔記者吳政峰／台北報導〕法官評鑑委員會認定士林地院法官蔡明宏被控猥褻女書記官案，發生在2007年，已超過法官法所定的3年請求評鑑時效，日前決議不付評鑑，但司法院持不同意見，另闢蹊徑灑網補漏，20日將召開人事審議委員會議處，請蔡明宏到會陳述意見，討論是否要把他移送監察院彈劾。

監察院原是我國唯一一個具有移送司法官懲戒的機關，但過去常被質疑調查曠日廢時，因此法官法2019年修正時，改為懲戒雙軌制，也就是除了監察院彈劾，法官評鑑委員會亦可透過決議，把涉違失的司法官直送職務法庭審理，減少不適任者繼續從事審判或偵查的時程。

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但法評會似未發揮預期功能，不只決議書未公布受評鑑人的全名，遭疑有袒護違失司法官之嫌，連審議前懲戒法院院長李伯道涉性騷擾案，也被監察院搶先攔胡彈劾，審結期限還超過法定的3個月，而今，法評會又決議不付懲戒蔡明宏被控猥褻女書記官案，引發司法院關注。

司法院高層召集廳處長討論，商討本案究竟是否適用「違失行為一體性」原則，最後與法評會不同調，仍認蔡明宏有懲戒空間，決定灑網補漏，訂20日召開人審會議處，並請蔡到會陳述意見，討論有無移請監察院彈劾的必要。

法評會表示，對於蔡明宏女書記官案的不付評鑑決議，評鑑委員所採的法律見解及理由，均已詳載於決議書；司法院則指出，尊重法評會職權行使。

但司法院強調，法官法第51條規定，法官懲戒除由法評會決議移送職務法庭審理外，監察院亦可於彈劾後移送職務法庭審理；司法院認法官有應受懲戒情事時，得移送監察院審查，但須給予被付懲戒法官陳述意見機會，並經人審會決議。司法院認蔡明宏有應受懲戒情事，現正依相關規定積極處理。

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