2/8春節大紅包開出20組！大樂透、威力彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚（2月8日）開獎的第113000013期大樂透、第113000012期威力彩、第113000034期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/02/08 22:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月8日）開獎的第113000013期大樂透、第113000012期威力彩、第113000034期今彩539頭獎均摃龜；第113000013期春節大紅包開出20組，還有296組尚未開出，將於下期（2/9）繼續加開大紅包獎項。

第113000013期大樂透中獎號碼「05、08、25、31、39、47，特別號：22」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共68注中獎，每注可得5萬1360元；肆獎共158注中獎，每注可得1萬4209元；伍獎共3322注中獎，每注可得2000元；陸獎共4319注中獎，每注可得1000元；柒獎共4萬4736注中獎，每注可得400元；普獎共6萬240注中獎，每注可得400元。

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第113000013期49樂合彩中獎號碼為「05、08、25、31、39、47」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共34注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1799注中獎，每注可得1250元。

第113000013期春節大紅包中獎號碼為「08、12、21、23、34、37、40、45、48」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出20組共26注中獎，其中15組為單注中獎、各得獎金100萬元，4組為2注均分、各得獎金50萬元，1組為3注均分、各得獎金33萬餘元。本期開出18組，還有296組尚未開出，將於下期（2/9）繼續加開大紅包獎項。

第113000012期威力彩中獎號碼為「第一區：10、15、20、24、25、34」，第二區：02」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得652萬9986萬元；參獎6注中獎，可得15萬元；肆獎49注中獎，每注可得2萬元；伍獎281注中獎，每注可得4000元；陸獎1905注中獎，每注可得800元；柒獎3736注中獎，每注可得400元；捌獎2萬1750注中獎，每注可得200元；玖獎2萬6010注中獎，每注可得100元；普獎5萬334注中獎，每注可得100元。

第113000034期今彩539中獎號碼為「20、25、31、35、38」，頭獎摃龜；貳獎171注中獎，每注可得2萬元；參獎6466注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2969注中獎，每注可得50元。

第113000034期39樂合彩中獎號碼為「20、25、31、35、38」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合207注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬209注中獎，每注可得1125元。

第113000034期3星彩中獎號碼為「183」，壹獎90注中獎，每注可得5000元。

第113000034期4星彩中獎號碼為「8696」，壹獎6注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000013期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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