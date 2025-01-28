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    台中社區停車場驚見「暴衝1撞4」 婦闖禍竟回家呼呼大睡

    婦人開車進社區地下停車場暴衝撞上4台汽機車，自己車頭也嚴重毀損，卻停進車格回家睡覺。（民眾提供）

    婦人開車進社區地下停車場暴衝撞上4台汽機車，自己車頭也嚴重毀損，卻停進車格回家睡覺。（民眾提供）

    2025/01/28 23:04

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市發生離奇車禍，婦人昨天（27日）開車進停車場暴衝，連撞2輛轎車及2輛重機，停車場消防灑水系統也被撞破噴水，她沒報警，把車停進自家停車格，回家呼呼大睡，直到被撞的車主到停車場牽車才發現愛車被撞爛報警。

    台中市警二分局今晚說，27日接獲報案，到山西路一處社區停車場車禍現場調查，66歲駕駛錢姓婦人凌晨1點多開紅色轎車進入地下停車場，不明原因突然暴衝，撞及2部轎車及2部機車。肇事車輛駕駛座安全氣囊爆開，錢女未受傷，也沒報案，把車停進車格直接回住處休息。受害車主早上發現才報警。

    警方說，遭錢婦衝撞的藍色轎車車頭、鈑金、保險桿及車燈毀損破裂，另一輛白色休旅車則有多處擦撞痕跡，2部重機車頭變形、車架歪斜、排氣管破損等。

    這起車禍是事後報案，車禍發生地點並非道路範圍且無人受傷，員警並未對肇事駕駛錢女酒測，全案依非道路車禍事故處置，後續由雙方就民事賠償事宜進行協調。

    2輛轎車、2輛機車被撞，停車場消防灑水系統也被撞破噴水。（民眾提供）

    2輛轎車、2輛機車被撞，停車場消防灑水系統也被撞破噴水。（民眾提供）

    婦人自己車頭嚴重毀損，安全氣囊也爆開。（民眾提供）

    婦人自己車頭嚴重毀損，安全氣囊也爆開。（民眾提供）

    停車場汽機車慘被撞。（民眾提供）

    停車場汽機車慘被撞。（民眾提供）

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