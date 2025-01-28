巴拿馬運河成中國禁臠 美國海事委員會主席：美國會有辦法

美國總統川普批評巴拿馬當局任由中國控制巴拿馬運河，美國聯邦海事委員會主席索拉強調，中國企業不能成為合約的唯一競標者，美國「會有辦法」。（路透檔案照）

2025/01/28 23:09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為呼應美國總統川普指控巴拿馬任由中國「經營」巴拿馬運河、「濫用」美國「禮物」，聯邦參議院商務、科學和交通委員會28日召開「檢視巴拿馬運河及其對美國貿易和國家安全之影響」聽證會。路透27日獨家取得的文件顯示，負責監督國際海洋運輸系統的聯邦海事委員會（FMC）主席索拉（Louis E. Sola），準備提交的書面證詞明確主張：「中國企業不能成為合約的唯一競標者」，事關該運河持續運作，美國「並非沒有選項」。

索拉證詞指出，保護巴拿馬運河管理局的獨立性很重要，但「我們需要對試圖在巴拿馬和整個美洲開展業務的美國企業增加支持。中國公司不能成為合約的唯一競標者」，「中國企業早已能在巴拿馬獲得數十億美元起跳的開發合約，其中許多是實體基礎設施計畫，其中一些位於巴拿馬運河上頭或與之毗鄰」，而「在解決中國和中國企業於巴拿馬和整個美洲日益拓展業務的問題上，美國並非沒有選項。」

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美國每年有價值高達2700億美元的4成以上貨櫃運輸，經過巴拿馬運河。川普打算重拾控制權，且拒絕排除動用軍事手段。參院商務委員會主席克魯茲在聽證會前表態：「美國出資建造巴拿馬運河，但巴拿馬對待美國不公平，將關鍵基礎設施的控制權讓給中國。」但巴國總統穆里諾上週強調，巴拿馬負責任地為世界貿易管理運河，運河不管是現在還是未來，都屬於巴拿馬。

共和黨籍聯邦參議員施密特日前提出決議案，要求巴拿馬政府要和管理運河港口的中國企業，徹底切斷關係，獲得包括阿拉巴馬州、阿肯色州、堪薩斯州、新英格蘭和田納西州的多名共和黨參議員支持。

巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，1914年在美國手中建成，美方於1977年簽署美巴《巴拿馬運河條約》後逐步轉移控制權，並於1999年12月31日撤出全部美軍，由巴拿馬運河管理局管理至今。但中國企業「巴拿馬港口公司」（PPC）在1997年贏得該運河的港口特許25年經營權招標，2021年更在爭議中成功續約，巴國審計長佛羅雷斯20日已展開徹查。

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