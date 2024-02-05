辣椒水噴臉、逼吃發霉食物...... 補習班女老闆虐童7年下場出爐

知名美語教學體系補習班林姓女負責人，被控虐童長達7年；最高法院維持二審見解，依法對林女判刑2年4月定讞。圖非當事人。（情境照）

2024/02/05 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕知名美語教學體系補習班林姓女負責人與老師共3人，被控虐童長達7年，一審依妨害幼童發育罪判林女3年10月徒刑，其餘2名老師均被依成年人故意對兒童犯傷害罪判得易科罰金之刑6月，全案僅林女上訴，二審基於男童部分傷勢無法證明由林女造成等原因，撤銷改判2年4月，最高法院駁回上訴定讞。

起訴指，2006年2歲半的男童赴補習班上學後，遭凌虐7年，招數包括壓頭塞進裝滿冷水的水桶、長時間半蹲、交互蹲跳、跨椅懸空的「桂河大橋」、還有「人體風火輪（抓住雙腳、頭下腳上旋轉）」、用愛的小手毆打等。

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林女還因男童母親在醫院上班，指男童「手上有病毒，尿尿有細菌」，逼男童全天戴口罩坐教室外，禁止喝水、吃飯、上廁所，逼吃有7公分黴菌絲的發霉點心、辣椒水噴臉、穿女裝供嘲弄等。

一審台北地院審理時，林女辯稱男童頭部會有撕裂傷，是男童爬到CD櫃上，被掉下來的收音機砸到，她還帶去就醫；另一名老師自稱非男童的導師、很少接觸到他，一名老師則坦承因林女說男童不乖，要求處罰，便以按壓頭浸水桶等方式處罰男童，或指定要男童吃林女帶來的壞掉牛奶與餿水湯。

男童證稱，3名老師分別會處罰他半蹲約一堂課時間，或要求交互蹲跳，跳多久時間不一定，也會要求跪在教室角落寫功課。

一審採信男童說法，批評林女身為經營者，本應對兒童教養、照顧有較高專業能力與耐心，竟施虐男童，直到男童國小3年級上學期結束不再赴補習班就讀才告終，犯後還否認犯行、飾詞狡辯，依法對林女判刑3年10月。

至於另外兩名老師，同樣被一審認定明知男童為兒童仍虐待之，依法分別判刑6月、均得易科罰金18萬元；其中，認罪並和解或獲得諒解的該名老師，獲緩刑4年機會，以啟自新。

全案僅林女上訴。二審高等法院指男童部分傷勢無法證明由林女造成，另考量林女願意賠償被害人20萬元，然這個金額未達成一致，故決定對林女撤銷改判2年4月徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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