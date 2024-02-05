為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

辣椒水噴臉、逼吃發霉食物...... 補習班女老闆虐童7年下場出爐

知名美語教學體系補習班林姓女負責人，被控虐童長達7年；最高法院維持二審見解，依法對林女判刑2年4月定讞。圖非當事人。（情境照）

知名美語教學體系補習班林姓女負責人，被控虐童長達7年；最高法院維持二審見解，依法對林女判刑2年4月定讞。圖非當事人。（情境照）

2024/02/05 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕知名美語教學體系補習班林姓女負責人與老師共3人，被控虐童長達7年，一審依妨害幼童發育罪判林女3年10月徒刑，其餘2名老師均被依成年人故意對兒童犯傷害罪判得易科罰金之刑6月，全案僅林女上訴，二審基於男童部分傷勢無法證明由林女造成等原因，撤銷改判2年4月，最高法院駁回上訴定讞。

起訴指，2006年2歲半的男童赴補習班上學後，遭凌虐7年，招數包括壓頭塞進裝滿冷水的水桶、長時間半蹲、交互蹲跳、跨椅懸空的「桂河大橋」、還有「人體風火輪（抓住雙腳、頭下腳上旋轉）」、用愛的小手毆打等。

林女還因男童母親在醫院上班，指男童「手上有病毒，尿尿有細菌」，逼男童全天戴口罩坐教室外，禁止喝水、吃飯、上廁所，逼吃有7公分黴菌絲的發霉點心、辣椒水噴臉、穿女裝供嘲弄等。

一審台北地院審理時，林女辯稱男童頭部會有撕裂傷，是男童爬到CD櫃上，被掉下來的收音機砸到，她還帶去就醫；另一名老師自稱非男童的導師、很少接觸到他，一名老師則坦承因林女說男童不乖，要求處罰，便以按壓頭浸水桶等方式處罰男童，或指定要男童吃林女帶來的壞掉牛奶與餿水湯。

男童證稱，3名老師分別會處罰他半蹲約一堂課時間，或要求交互蹲跳，跳多久時間不一定，也會要求跪在教室角落寫功課。

一審採信男童說法，批評林女身為經營者，本應對兒童教養、照顧有較高專業能力與耐心，竟施虐男童，直到男童國小3年級上學期結束不再赴補習班就讀才告終，犯後還否認犯行、飾詞狡辯，依法對林女判刑3年10月。

至於另外兩名老師，同樣被一審認定明知男童為兒童仍虐待之，依法分別判刑6月、均得易科罰金18萬元；其中，認罪並和解或獲得諒解的該名老師，獲緩刑4年機會，以啟自新。

全案僅林女上訴。二審高等法院指男童部分傷勢無法證明由林女造成，另考量林女願意賠償被害人20萬元，然這個金額未達成一致，故決定對林女撤銷改判2年4月徒刑。最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國防部大直幼兒園驚爆虐童 2師重罰120萬、終身不得聘任
2023/12/20 18:34

國防部大直幼兒園驚爆虐童 2師重罰120萬、終身不得聘任
離譜父親！不想一直換尿布 捆綁3歲兒「小雞雞」這下慘了
2023/12/09 07:01

離譜父親！不想一直換尿布 捆綁3歲兒「小雞雞」這下慘了

陽明國中學區夯 校園景觀宅稀有搶市
痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐
2023/11/16 12:20

痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐
台南3歲童疑被虐殺溺水死亡 檢聲押生母與男友
2023/10/19 22:22

台南3歲童疑被虐殺溺水死亡 檢聲押生母與男友
吃飯太慢賞巴掌！「暴力保育員」對11名幼童施暴被判刑
2023/09/07 12:38

吃飯太慢賞巴掌！「暴力保育員」對11名幼童施暴被判刑
桃園6歲男童遭當街扯耳、巴頭 只因媽媽同居人覺得他很吵
2023/05/06 17:11

桃園6歲男童遭當街扯耳、巴頭 只因媽媽同居人覺得他很吵
自由日日shoot》虐童毒手 父母排第一 到宅服務搶救主人翁！
2020/10/27 05:30

自由日日shoot》虐童毒手 父母排第一 到宅服務搶救主人翁！
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播