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    桃園6歲男童遭當街扯耳、巴頭 只因媽媽同居人覺得他很吵

    桃園市一名6歲男童當街被媽媽同居人施暴。（平鎮警分局提供）

    桃園市一名6歲男童當街被媽媽同居人施暴。（平鎮警分局提供）

    2023/05/06 17:11

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名網友在臉書社團貼出一段影片，一名男童昨（5）日在平鎮區環南路當街遭到同行男子揪耳朵、毆打後腦勺的畫面，經向平鎮警分局宋屋派出所通報後，警方追查發現男童生母的同居人以不當方式管教，該6歲男童平日與生母、1個弟弟、祖父母及生母50歲的同居人同住，警方已立即通報社工介入協助，後續並交由桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心列管處理。

    宋屋派出所所長鄭榮捷今日表示，男童的生母同居人因不耐男童吵鬧，以不當的方式管教，警方已立即通報社工介入協助，當時這名生母同居人是扯著男童的耳朵一路往前走，隨後還出腳踹人對著男童指指點點，在撿起踹飛的鞋子穿上後，又再次大聲怒罵並再度擰著男童的耳朵，甚至還用力往男童的後腦勺打，力道之大讓男童當場站不穩往前摔，一旁目擊民眾氣得報警；據訪查，動手的是男童生母的同居人，疑似不滿小孩吵鬧就動粗，後續警方也通報家暴防治中心來列管處理。

    警方呼籲，對於孩童管教行為，應以適當溝通方式，切勿過度情緒化，若有暴力行為發生，警方將依法即時介入處理。

    原PO發文指出「究竟是有多大的深仇大恨？可以把小孩這樣的打、踹、拉耳朵？」事發地點在桃園市平鎮區環南路某巷弄，原PO說無法辨識出孩童背的書包是哪個幼稚園或小學，目前已報警，希望透過員警能盡速找到該名被受虐的小朋友，「讓他可以平平安安的成長下去」。

    對此，網友紛紛留言「救救這孩子」、「天啊…這有多大的仇啊」、「夭壽，打孩子用踢的」、「肉搜！可憐的小孩」、「看起來應該是家人，小孩被打竟還乖乖立在旁邊可見應該非第一次被打」、「有必要這麼大力踹跟打嗎？神經病」、「標準非親生的手感與招式」、「看了真的很生氣」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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