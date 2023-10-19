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台南3歲童疑被虐殺溺水死亡 檢聲押生母與男友

台南今天發生3歲童疑似在浴缸內溺水致死的虐童案。

台南今天發生3歲童疑似在浴缸內溺水致死的虐童案。

2023/10/19 22:22

〔記者王捷／台南報導〕台南市嬰兒死亡率2022年來到六都第一，豈料今天又傳一件浴缸溺童案，3歲幼童頭部有腦震盪，有溺水跡象，送醫不久就休克，經醫院通報後，但檢方複時，生母與陳姓男友都辯稱，以為幼童在玩水。

警第五分局於昨日通報謝姓幼童疑似受虐死亡案，據報告，該名幼童昨晚間送醫時，頭部有腦震盪、溺水跡象。但生母的男友卻稱，應該是幼童走路跌倒，他見幼童哭泣，帶他去泡澡，雖然有聽到水花聲，豈料一轉頭發現幼童漂浮在浴缸。送醫後儘管經過急救措施，該幼童最終院後休克死亡。

醫師覺得幼童頭部與溺水跡象很可疑，為了釐清謝姓幼童的死因，加上過去曾有虐童事件傳出，警分局被氣憤民眾包圍的先例，警方擔心事件重演，影響社會秩序，因為對此案相當保密。

目前將由南檢的檢察官吳騏璋負責指揮這起案件，今日晚間已由法醫進行了解剖鑑定，經過初步訊問，生母謝女與其同居人陳姓男友涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》及《刑法》第277條的成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌。

由於案情嚴重，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，檢察官已台南地院聲請羈押禁見，該案正在進一步調查中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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