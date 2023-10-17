台東11月大女嬰疑遭家暴致死 擇日解剖釐清死因

台東地檢署表示，11月大女嬰疑遭家暴致死，將擇日解剖釐清死因。（記者陳賢義攝）

2023/10/17 13:34

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11月大女嬰頭遭重擊全身傷痕累累 生母及同居男友被收押

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣1名11月大女嬰8日因全身傷痕累被送醫，頭部明顯遭受重擊，醫院認為內情不單純通報，經台東地檢署偵訊林嬰母親及其高姓同居人，認為2嫌林、高涉嫌虐嬰致死等罪嫌重大，且有勾串共犯、湮滅證據及逃亡之虞，加上涉犯最輕本刑5年以上重罪，向台東地方法院聲押獲准。

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東檢表示，8日接獲台東縣警局通報台東市這件疑似兒虐案件，該童全身有多處瘀傷，呈現昏迷狀態。本署據報後，立即指派檢察官偵辦，並拘提該童生母及高姓同居人，經檢察官訊問後，因林、高犯案重大，有羈押的原因及必要，向台東地院聲押禁見獲准。另林童已於14日死亡，因初步無法確定死亡原因，檢察官諭知擇日解剖。

東檢表示，檢察官處理兒虐案件，必定積極蒐證迅速偵辦，並致力結合轄內警政、社政、醫療各網絡單位，擴大橫向連繫及分工，期能即時迅速救援，避免任何不當虐待的憾事發生，以達保護兒童健康成長環境的目標。

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