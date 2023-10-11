11月大女嬰頭遭重擊全身傷痕累累 生母及同居男友被收押

11月大女嬰被送醫時全身傷痕累累，頭部顯遭重擊，目前仍在加護病房救治，尚未清醒及脫離險境。（記者陳賢義攝）

2023/10/11 16:16

〔記者陳賢義／台東報導〕台東1名11月大女嬰全身傷痕累累被送醫，頭部明顯受到重擊，院方察情不單純報警協處，另又發現女嬰雙胞哥哥身上也有小面積瘀青；由於女嬰母親曾以無力扶養雙胞胎為由向社政單位請求照顧，加上女嬰母親及同居人均無法清楚交代女嬰受傷原因，且供詞不一，雙雙被依殺人未遂罪嫌移送法辦，台東地檢署繼而向台東地方法院聲押獲准。

據了解，女嬰是在8日晚間被送往醫院，到院時傷勢嚴重，除了嘔吐、溢奶、意識不清、臉手及屁股有瘀青，頭部也疑遭外力重擊，醫護懷疑遭家暴，通報社工和警方。經追查，女嬰母親為28歲的單親媽媽，先後有2段婚姻，與第二任老公產下一對雙胞胎，後因感情不睦離異。

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由於無力扶養3名小孩，女嬰母親曾向社政單位請求協助照顧雙胞胎，直至與現任男友結識同居後接回。據了解，女嬰母親無業，現為全職媽媽，時常與男友發生口角。相關單位追查，除了女嬰疑遭家暴全身傷痕累累，現住進加護病房尚未清醒，且未脫離險，女嬰雙胞胎哥哥身上也有瘀痕。

由於女嬰身上新舊傷都有，女嬰母親及其同居男友到案說詞反覆，辯稱新傷是女嬰是不小心自行摔下床撞及桌角導致，舊傷則是和哥哥嬉戲互打受傷，皆矢口否認施暴。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，由於女嬰母親及其同居男友供述不一，近日會再提訊釐清案情疑點。

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