痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐

最高法院依妨害幼童發育罪，將周男判刑10月定讞。（資料照）

2023/11/16 12:20

〔記者張文川／台北報導〕桃園市周姓男子再婚後與妻子、繼女同住，認為10歲繼女難以管教，竟多次持棍子、皮帶、掃把桿子或徒手凌虐，甚至將她關在陽台睡覺，不讓她進屋，女童傷痕累累，門牙都被打斷，最高法院依妨害幼童發育罪，將周男判刑10月定讞。

判決指出，周男於2020年2月4日起，以每週2到3次頻率毆打繼女臉部、手腳，女童被凌虐得傷痕累累，他未予以送醫治療，還將她關在陽台上睡覺，不讓她進屋，讓女童在寒冷天氣下睡在陽台地板，女童被發現時，眼睛、四肢、臉部都有傷，連門牙都被打到斷裂。

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周男坦承犯行，並有女童證述、兒少保護案件通報表、診斷證明為證，一審桃園地院認為周男凌虐女童行為，已觸犯刑法傷害、剝奪行動自由、妨害幼童發育等罪，從重依妨害幼童發育罪論處，將他判刑10月。

二審高等法院認定周男應觸犯妨害未滿18歲之人身心健全罪，考量他只因繼女難以管教即施以凌虐手段加以毆打，對繼女身體造成莫大痛苦及精神壓力，所為實應非難，念在周男犯後始終坦承犯行，並非沒有悔意，今年3月維持判處10月應入獄之刑。

周男上訴，主張判太重，請求輕判6月可易科罰金之刑，最高法院認為二審已考量對周男有利、不利的量刑因素，並充分說明裁量理由，量刑未違反法令，駁回周男上訴定讞。

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