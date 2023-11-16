為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐

最高法院依妨害幼童發育罪，將周男判刑10月定讞。（資料照）

最高法院依妨害幼童發育罪，將周男判刑10月定讞。（資料照）

2023/11/16 12:20

〔記者張文川／台北報導〕桃園市周姓男子再婚後與妻子、繼女同住，認為10歲繼女難以管教，竟多次持棍子、皮帶、掃把桿子或徒手凌虐，甚至將她關在陽台睡覺，不讓她進屋，女童傷痕累累，門牙都被打斷，最高法院依妨害幼童發育罪，將周男判刑10月定讞。

判決指出，周男於2020年2月4日起，以每週2到3次頻率毆打繼女臉部、手腳，女童被凌虐得傷痕累累，他未予以送醫治療，還將她關在陽台上睡覺，不讓她進屋，讓女童在寒冷天氣下睡在陽台地板，女童被發現時，眼睛、四肢、臉部都有傷，連門牙都被打到斷裂。

周男坦承犯行，並有女童證述、兒少保護案件通報表、診斷證明為證，一審桃園地院認為周男凌虐女童行為，已觸犯刑法傷害、剝奪行動自由、妨害幼童發育等罪，從重依妨害幼童發育罪論處，將他判刑10月。

二審高等法院認定周男應觸犯妨害未滿18歲之人身心健全罪，考量他只因繼女難以管教即施以凌虐手段加以毆打，對繼女身體造成莫大痛苦及精神壓力，所為實應非難，念在周男犯後始終坦承犯行，並非沒有悔意，今年3月維持判處10月應入獄之刑。

周男上訴，主張判太重，請求輕判6月可易科罰金之刑，最高法院認為二審已考量對周男有利、不利的量刑因素，並充分說明裁量理由，量刑未違反法令，駁回周男上訴定讞。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南2歲童溺死浴盆「腦震盪、內臟出血」 狠父母涉虐殺收押
2023/10/20 17:53

台南2歲童溺死浴盆「腦震盪、內臟出血」 狠父母涉虐殺收押
2歲童被當「人肉拖把」！家長控教保員施暴 批桃園教育局無作為
2023/04/14 11:41

2歲童被當「人肉拖把」！家長控教保員施暴 批桃園教育局無作為

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
3月男嬰遭熱水燙傷未及時送醫身亡 父母被判刑
2023/01/05 07:02

3月男嬰遭熱水燙傷未及時送醫身亡 父母被判刑
悲歌！繼父不給飯吃 6歲女童餓到偷食物、翻垃圾桶
2022/10/18 10:51

悲歌！繼父不給飯吃 6歲女童餓到偷食物、翻垃圾桶

邁向淨零 台新金摘5大獎
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播