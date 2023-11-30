北市聯醫逾300醫師收「變臉情慾照」 警證實：IP均在中國、香港

台北市聯合醫院逾300名男性醫師遭詐欺集團寄發情色恐嚇信件。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/30 12:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市聯合醫院逾300名男性醫師，今年7月間均收到恐嚇郵件，內容是以「深偽（AI Deep Fake）」結合「PS影像處理（Photo shop）」技術，將各個醫師的臉部畫面擷取後，替換在不明男子在賓館床榻上抱摟裸女的情慾照，以達到勒索錢財目的。警方調查證實，寄發IP地點均在中國與香港。尚未發現有醫師受害。

台北市聯合醫院計有院本部、中興、忠孝、仁愛、和平婦幼、陽明、松德等七大主要院區，總共逾310名各科室男性醫師；院方為通訊方便和識別醫師，都會將醫師的照片、科別、院方專屬個人電子信箱臚列於冊，也將資訊上官網方便民眾瀏覽查詢。

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北市聯合醫院旗下的各級男性醫師，7月19日在自己院方專屬的個人信箱中，收到一封不明來源的恐嚇信件，內文表示受人委託調查，要求「收到郵件立即聯絡我低調處理，否則你的影片將會被公開」，並附有進一步聯絡的LINE ID。

信中也附上一個檔案，點開後，是一張變色處理過的黑白照片，一男一女上半身赤裸躺在床上，男子臉部面對鏡頭，左手環抱裸女。男子的臉部形貌赫然就是信箱所有人的臉部，地點則疑似在賓館或飯店內，但照片稍加辨識便可查覺有些模糊粗糙，應可判斷是經過合成。

由於北醫有醫師即時發現報案，因此許多醫生得知後並未受騙。北市刑警大隊科偵隊接手調查，查出恐嚇郵件有五組信箱，聯絡LINE ID計有「gg@@58」、「ts@@73」兩組，寄件發送的網址和信箱與LINE，均是來自中國和香港地區，明顯是來自境外的「亂槍打鳥式」恐嚇詐騙案。

警方深入追查意外發現，前年中國沿海地區某縣市重要階層，也均收到與此次相同一組的照片和影片，若是被害人根據對方留下的連絡方式相互連絡，對方便會傳送利用「深偽」和「PS影像處理」等AI技術處理過的「更精準影片」，最長有27分鐘，最短約6分19秒等九段影片。

警方解析指出，犯罪分子雖大量散發特定族群恐嚇信，但因逐一「變臉」工程浩大，所以在合成和改造的部分確有些粗糙。對方的用意是只要引起被害人的疑懼進而與之連絡，犯罪分子便可根據對方的面容和動態做精細的修改，很難不讓人驚恐和誤會。犯罪分子則可達到更深層的恫嚇目的，也利於攫取金錢。

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