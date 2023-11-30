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恐嚇集團摩鐵外偷拍 警幫查個資

三重警分局表示，昨已立即將林員調離偵查佐職務，後續將全力配合司法調查釐清案情。（資料照）

三重警分局表示，昨已立即將林員調離偵查佐職務，後續將全力配合司法調查釐清案情。（資料照）

2023/11/30 05:30

鎖定雙B名車下手 恫嚇不付錢公布偷情照

〔記者王定傳、姚岳宏、吳仁捷／綜合報導〕新北市警察局三重分局偵查佐林侑穎，涉嫌在二○二○年間，以公務電腦查詢民眾個資，供恐嚇詐騙集團使用，該集團對外自稱徵信社業者，躲在高級汽車旅館外守候拍攝消費者的車牌，交給林姓偵查佐去查詢個資，鎖定被害者身分後，再予恐嚇取財；檢警昨搜索三重警分局、林員住處等，約談林員等六人，以違反個人資料保護法方向偵辦。

三重警偵查佐被搜索約談 調職

據了解，檢警是在偵辦一件恐嚇取財案時，意外發現有不肖員警提供民眾的個資給恐嚇詐騙集團；這個犯罪集團對外自稱是徵信業者，專門在台北市薇閣等高級摩鐵外，等候偷情男女，拍下進出摩鐵的雙B等名車車牌，將車號交由林員查詢車主的身分以及電話等個資，以此鎖定被害者，去訊恫嚇：「如不付錢，就要公布婚外情、偷情證據」。

由於歹徒專找雙B名車下手，遭恐嚇者通常具有相當社會地位，大多不願意聲張，不論偷情與否，為了省卻麻煩，大多寧願花錢了事，但也有人不願付錢，報警追查。

檢警追查一年多，新北地檢署昨指揮警政署政風室、刑事局、新北市政府警察局發動收網。昨約談涉嫌洩露個資的林員，以及找林提供個資的新北三重區林姓角頭到案，正漏夜清查其中有無對價關係、洩漏多少筆資料、有無其他共犯等。

三重警分局表示，本案尚在調查中，昨已立即將林員調離偵查佐職務，後續將全力配合司法調查釐清案情。

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