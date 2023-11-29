嗆女里長「小心相堵會到」 高雄里幹事被警送辦

高市里幹事涉恐嚇里長，警方澄清是工作糾紛，強調與黑道無關。（讀者提供）

2023/11/29 12:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市楠梓區公所一名白姓里幹事不滿工作被陳姓女里長郭姓配偶刁難，匿名致電嗆聲「要小心、不要囂張、相堵會到（台語）」，警方查出白男所為，將他依妨害自由罪送辦。國民黨立委參選人陳美雅今批評里幹事恐嚇里長是中華民國自治史上頭一遭，高雄是黑道治市？高雄成法外之地？不過警方澄清表示，整起事件是單純工作糾紛，強調與黑道無關；民政局立即調整白姓里幹事職務，加強里幹事服務技巧。

楠梓區一名陳姓女里長11月13日接獲一通匿名自稱里民電話，要她轉告郭姓配偶「小心一點，不要欺人太甚，不要針對我小弟，我是他老大，他要是在群組寫有的沒有的就試試看，相堵會到（台語），給你們一條路走，就是換里幹事，不用這樣糟蹋人」。

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陳女配偶郭姓男子（61歲）因此心生畏懼，向楠梓警分局提告對方恐嚇，警方調閱手機通聯紀錄，查出竟是白姓里幹事（46歲）所為，警方於11月22日傳喚白男到案說明。

白男到案坦承電話是他打的，但否認恐嚇郭男犯意，他辯稱不滿工作被刁難，與郭男有嫌隙，才會打電話給對方，只是嗆聲表達不滿，不是要恐嚇他，警訊後將白男依妨害自由罪嫌函送法辦。

國民黨立委候選人陳美雅今於國民黨高雄市黨部表示，楠梓區公所一名白姓里幹事對女里長嗆聲「相堵會到（台語）」，批評里幹事恐嚇里長是中華民國自治史上頭一遭，高雄是黑道治市？高雄成法外之地？

不過警方今澄清表示，整起事件調查結果是單純雙方因工作嫌隙產生糾紛，沒有黑道介入，也與黑道無關；市府民政局表示，立即調整白姓里幹事職務，並加強里幹事服務技巧，全案已進入司法程序，交由司法裁奪。

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