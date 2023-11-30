為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中國犯罪集團 瞄向台灣 近千教授、醫師 遭深偽情慾片恐嚇

影音視訊打上「浮動式明碼或無碼」辨別資訊，照片臉部標註「明碼或無碼資訊」，可防制他人惡意截取，也易於識別資訊來源。（記者王冠仁翻攝）

影音視訊打上「浮動式明碼或無碼」辨別資訊，照片臉部標註「明碼或無碼資訊」，可防制他人惡意截取，也易於識別資訊來源。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/30 05:30

〔社會新聞中心／台北報導〕國內多所大學、醫學院等的教授及醫師近千人，今年三至七月間陸續收到運用深度偽造（AI Deep Fake）結合PS影像處理的恐嚇信，歹徒將一名與裸女纏綿的男子臉部替換成被害人的面貌，以此情慾照威脅如果不匯錢，就公布畫面毀其名譽，案經台北市警方追查，確認是中國犯罪集團所為。

多所大學、醫學院教授 變臉受害

據查此手法與前年在中國沿海縣市黨、政、商界間，引起震撼的「恐慌付贖潮」事件，均為同一組照片和影像，顯示歹徒已將目標轉向台灣；而時值大選前夕，近來也出現總統蔡英文、副總統賴清德等人的深偽影片，是否亦出自同一集團藉由AI變臉（face off）遂行其它目的犯罪行為，警方已通報及嚴密偵蒐中。

大選前夕 警方嚴密偵蒐影片犯罪

警方研判，歹徒掌握被害人圖像及聯絡管道，包括從官網上取得醫師照、EM信箱等，恐嚇內容則稱是受委託調查，收到郵件立即低調處理，否則將影片公開，還附上聯絡LINE ID；附檔點開是一張變色處理照，環抱裸女的男子面對鏡頭，赫然就是被害人的臉貌，地點疑為賓館、飯店房間。

被害人報案後，台北市刑警大隊科偵隊查出，恐嚇郵件寄發處來自中、港。警方解析，歹徒大量散發恐嚇信，但逐一「變臉」工程浩大，故初步合成照較粗糙，目的是讓被害人疑懼而聯絡，便可根據對方面容、動態做精細修改，達到更進一步的恫嚇或牟利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播