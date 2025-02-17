中市議員調不到新光三越歷來裝修申請紀錄 都發局：之前都有申請紀錄

台中新光三越氣爆第5天，議員竟調不到歷來裝修申請紀錄。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/17 13:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆釀重大傷亡，之前台中市府指新光三越未申請裝修，台中市議員緊急向都發局查調新光三越近年裝修紀錄，但氣爆迄今5天，都發局竟還拿不出資料，議員質疑台中新光三越裝修未申請是否已非首次，更質疑市府長年未主動查核，渉行政態惰，爆重大公共安全危機，新光三越和台中市政府都要付完全責任；都發局長李正偉指出，新光三越之前裝修有申請紀錄，去年公安稽查也均合格。

台中新光三越氣爆案震驚社會，市議員江肇國、張家銨、周永鴻今日再強烈質疑台中市政府長期放任「供公眾使用建築物」的公安管理，造成廠商抱僥倖心態不依法申請裝修。

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張家銨表示，氣爆發生後她第一時間就向市府調閱新光三越近年來的室內裝修申請紀錄，氣爆第5天，都發局至今還拿不出完整資料；她質疑是否代表台中新光三越經營20多年來，裝修工程根本沒有依法申請，市府甚至從未主動查核；她強調，市府管理鬆散，導致業者對規定毫無敬畏，這次氣爆的背後，就是業者的僥倖加上市府的怠惰，才釀成這場悲劇。

江肇國痛批，台中市政府長期的建築管理方向嚴重錯誤，總被動應對問題，導致公共安全隱患層出不窮，尤其對供公眾使用的建築物更是監督失職，如新光三越這類大型百貨每年裝修工程頻繁，市府若僅以「不知情」敷衍了事，豈不是任由業者無視規範，讓公共安全陷入長期風險，市府如果沒有積極的作為、對業者毫無約束力，又該如何保障民眾的公共安全。

周永鴻指出，盧秀燕市府上任以來，台中市已發生多起嚴重的公共安全事故，包含吊臂砸捷運軌道、工地重大公安事故，現在又發生百貨氣爆，相關事故共通點就是市府根本沒有落實管理，出事才來補破網，甚至推卸責任；他強烈質疑，本該依法申請的裝修根本沒人理會，整個城市的公共安全暴露在風險之中，也難怪台中市的公安滿意度墊底，已不被市民所信任。

張家銨更說，事發後市府才積極稽查其他百貨，竟還查到百貨餐廳內瓦斯外洩，市府對公安檢查的疏於稽查及督導不周，簡直把市民安全當兒戲。

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