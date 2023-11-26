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首頁　>　社會

行人過馬路與小貨車發生糾紛 駕駛持棒下車問「你要怎樣」慘了

小貨車駕駛盧男持球棒下車找行人董男理論，嚇得董男見警車行經時，連忙揮手求救。（民眾提供）

小貨車駕駛盧男持球棒下車找行人董男理論，嚇得董男見警車行經時，連忙揮手求救。（民眾提供）

2023/11/26 15:09

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄董姓男子（65歲）今天（26日）清晨5點多在覺民路步行運動，行經一處閃燈的路口斑馬線時，雙方疑似認為對方未禮讓而發生糾紛，小貨車駕駛盧男（30歲）一度持球棒下車找挑釁，還開車跟在董男後方直問「你現在要怎樣」，董男因而攔警車報警，雖然董男未提告，但警方將依社維法對盧男處置。

據了解，董男步行至閃燈的斑馬線路口時，當時正好小貨車行駛而來，駕駛盧男向警方表示，他當時開在內側車道行經路口，看到董男後也做了減速，但認為董男「沒有看路」，大搖大擺就直接走出來，而行人董男則認為小貨車駕盧男駛未禮讓行人，因而向他揮手表達不滿，盧男因而認為遭挑釁而持棍棒下車理論，並尾隨在後詢問對方「你現在要怎樣」。

三民二分局陽明所指出，當時員警正解送人犯行經此處，董男在路旁攔車尋求協助，警方到場了解，盧男未有攻擊或其他侵犯行為，董男雖不提告訴，但盧男持棍棒下車作勢恐嚇，違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，全案依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭審理。

小貨車駕駛盧男持球棒下車找行人董男理論，嚇得董男見警車行經時，連忙揮手求救。（民眾提供）

小貨車駕駛盧男持球棒下車找行人董男理論，嚇得董男見警車行經時，連忙揮手求救。（民眾提供）

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