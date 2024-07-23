裝闊！2男客點16男公關坐檯沒錢買單 詐欺罪起訴

兩名男子到男模會館消費，錢帶不夠還裝大爺一口氣點16位男公關坐檯陪酒。示意圖。（資料照）

2024/07/23 12:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲許姓男子及20歲陳姓男子結伴到高雄某「男模會館」消費，兩人聽完店家說明收費方式後，明知身上只有2萬多元，仍裝大爺，一口氣點了9名男公關坐檯，甚至還加點7名男公關陪酒，消費金額高達7萬8千多元，兩人根本無力支付，店家當場報警，許、陳兩人被依詐欺罪嫌起訴。

檢方指出，今年3月10日凌晨1點多，許、陳2人結伴到新興區某男模會館消費，店家告知，包廂費2000元、人頭費每人500元，公關每節（10分鐘）310元，兩人聽完消費方式後，立即要求9名男公關坐檯，但依許、陳兩人口袋裡只有2萬2千元現金計算，9名男公關最多只能陪酒1個小時，超過1個小時錢就不夠用。

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但許、陳原本應該凌晨2點結帳走人，但時間到了，他們還不肯離開，還向店家要求再加碼7名男公關進入包廂，許、陳兩人爽喝到清晨6點時，店家要求他們結帳，但兩人雙手一攤表示錢帶不夠，店家見兩人賴帳直接報警。

雄檢偵查時，許、陳坦承明知錢帶不夠，卻還是想裝一回大爺，才會一口氣點這麼多位男公關進入包廂陪他們喝酒唱歌玩遊戲；檢察官算出他們不法獲利超過5萬元，偵結後依詐欺罪起訴並向法院聲請簡易判決。

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