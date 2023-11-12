行車糾紛休旅車驟停擋騎士飆罵 恐噴飛3萬6

一名休旅車駕駛，因和騎士有行車糾紛，在路上驟停擋住騎士去路，並下車飆罵，警方表示最高可開罰3萬6千元罰鍰。（擷取自「社會事新聞影音」）

2023/11/12 13:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區旱溪西路2段，本月9日晚間，一名休旅車駕駛和機車騎士，疑因行車糾紛，汽車駕駛開到騎士前面後，在馬路中間驟停還下車嗆「你怎樣，你擋我做什麼？」、「你故意騎車這樣騎喔？」，有網友將行車紀錄器貼上臉書社團「社會事新聞影音」，台中市警局太平分局今天表示，未接獲民眾報案，將聯絡兩名駕駛到案釐清經過，強調在道路上驟停的行為不可取，可依「道路交通管理處罰條例」製單，最高可開罰3萬6000元罰鍰。

臉書社團「社會事新聞影音」有網友貼文表示，本月9日晚上7點43分，台中太平旱溪西路2段上，一輛白車駛入車道，不滿直行機車未禮讓，憤而路中暫停。

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從行車紀錄器畫面可看到，這輛白色休旅車從左側要駛入車道，剛好有機車在旁邊直行，沒多久休旅車從機車左側切入車道，並擋在機車前面停車，一名男駕駛下車氣沖沖問機車騎士，「你怎樣，你擋我做什麼？」、「你故意騎車這樣騎喔？」，騎士提醒自己有行車紀錄器，男駕駛嗆「又怎樣？不就很害怕…….我也有監視器」，最後才回到駕駛座開車離開。

太平分局表示，尚未接獲民眾報案，初步檢視該影片有部分剪輯過程，將儘速通知兩造當事人到案說明，以釐清案情始末。

太平分局警方表示，白色休旅車駕駛的行為不可仿效，將針對休旅車駕駛在道路上任意驟停部分，依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」製單舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。

另外，任意攔停阻擾他人，妨害他人行使權利，恐觸犯刑法「妨害自由罪」，此部分警方將通知雙方當事人到案後說明釐清後，從嚴究辦。呼籲民眾行車應遵守交通規則，如遇事故或糾紛應理性應對，並報警處理，避免因一時衝動而觸法。

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