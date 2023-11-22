紈褲子弟染毒癮 發生行車糾紛竟當街揮武士刀

警方將張嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/22 16:13

〔記者王冠仁／台北報導〕35歲張姓男子家境富裕但不務正業，長期染有毒癮且神智不清，經常滋擾社區，住戶都感到相當頭痛；他某次外出與人發生行車糾紛，居然當街怒罵對方還拿出武士刀恐嚇，行徑誇張。警方布線追查，循線到他住處查緝，在他住處內查扣武士刀、毒品吸食器、安非他命殘渣袋、操作槍，警方最後將他依槍砲、毒品罪嫌送辦。

警方調查，張姓男子家中經濟狀況無虞，但他平時不務正業，還染上吸毒惡習，是被警方列管的毒品人口；他精神狀況經常不穩、四處惹事生非，家人都不願與他往來，他獨自1人住在台北市中山北路7段1處大樓。

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本月初，張外出行經台北市文林路與路人發生行車糾紛，他居然當街對路人大罵三字經，還拿出武士刀當街恐嚇，囂張跋扈。

此外，張某次深夜時刻返家卻發現自己忘記帶鑰匙，他居然在住家大樓外逐一狂按住戶門鈴，要求其他住戶幫他開門；不過，社區住戶都知道他是問題人物，沒有人想幫他開門，他居然背著吉他，拿起一把槍枝插在社區大門上，還在大門外彈奏吉他高歌，行徑相當詭異。

警方接獲情資展開追查，循線到張住處逮人，在他住處內查扣已開鋒武士刀2把、安非他命吸食器、4個安非他命殘渣袋、操作槍2把、磨砂機2台。

據了解，張聲稱武士刀是透過網路購得，當初買來時還沒開封，他自己另外買來機器將武士刀開封，覺得好玩有趣。

警方最後將張依法送辦，同時進一步追查其槍枝、毒品來源。

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警方在張嫌住處查扣操作槍。（記者王冠仁翻攝）

警方在張嫌住處查扣武士刀。（記者王冠仁翻攝）

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