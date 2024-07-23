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新竹男拉行李箱狂追台中公車 遇警車好喘...

余男拉著行李箱狂追公車。（警方提供）

余男拉著行李箱狂追公車。（警方提供）

2024/07/23 12:14

〔記者許國楨／台中報導〕新竹市24歲余姓男子上週六台中訪友，下公車後才發現錢包不慎遺落車上，拖著行李箱以跑百米速度沿路追趕到1公里外南區，雖沒追上公車卻遇到警車，早已氣喘噓噓的他趕緊上前求助，幸員警積極協助成功攔截公車尋回錢包，檢視裡頭分文未失，也讓余男鬆了一口氣，對員警協助十分感謝。

台中市第三分局正義派出所警員林家佑、警備隊副隊長簡國和，當天下午巡經南區復興路時，發現余男邊揮手邊奔向警車，氣喘吁吁卻難掩心急表示：「警察先生，我的錢包掉在公車上了！」當時警方無其他勤務，見他著急模樣，趕緊請他搭上警車，循著余男追蹤中公車軌跡沿途追趕。

期間員警向其詢問追車緣由，原來家住新竹余男到台中訪友，稍早轉乘公車抵達台中火車站，甫下公車就發現錢包遺落車上，然公車已早一步駛離，他拖著行李箱沿路追趕，數度攔停計程車未果，眼見每每就差那麼一點，卻都眼睜睜看著公車跑掉，乾脆牙一咬，將拖慢速度行李箱暫時丟在路旁，繼續奔跑了2個路口。

然最後雖沒趕上公車卻遇見警車，經員警協助，終於在4公里外追上正在停等紅燈公車，余男順利找回遺落錢包，裡頭證件及現金6千多元分文未失，隨後員警得知其欲拜訪友人就住在他剛才「遺棄」行李箱不遠處，也熱心帶著他返回拿取，讓余男十分感激。

警方提醒民眾，騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失，倘若真的遺失物品時，除可撥打110報警處理外，亦可至警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。

警方載同余男追上正在停等紅燈的公車。（警方提供）

警方載同余男追上正在停等紅燈的公車。（警方提供）

余男對警方的協助相當感謝。（警方提供）

余男對警方的協助相當感謝。（警方提供）

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