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女子應徵家庭打掃 進門慘遭綑綁猥褻、逼交50萬

簡姓男子透過1款APP徵家庭打掃，趁女子小希（化名）進屋後，隨即持刀威脅、遮眼、綑綁甚至上銬，除伸出狼爪猥褻外，還逼被害者交出50萬元未遂。（情境照）

簡姓男子透過1款APP徵家庭打掃，趁女子小希（化名）進屋後，隨即持刀威脅、遮眼、綑綁甚至上銬，除伸出狼爪猥褻外，還逼被害者交出50萬元未遂。（情境照）

2023/11/24 13:11

〔記者王定傳／新北報導〕從事裝潢木工的22歲簡姓男子，在今年5月間，竟自備膠帶、童軍繩及水果刀，透過1款APP徵家庭打掃，趁女子小希（化名）進屋後，隨即持刀威脅、遮眼、綑綁甚至上銬，除伸出狼爪猥褻外，還逼被害者交出50萬元未遂，新北地院審理後依攜帶兇器強盜未遂罪，判處簡男4年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，今年5月4日，簡男在APP上刊登家庭打掃徵人貼文，見小希送出應徵資料後，隨即於5月12日，假借拿鑰匙給小希為由，約她見面；但他不懷好意，先自備膠帶、童軍繩及水果刀，等被害人進屋後，隨即持刀頂住她的脖子，恫嚇：「妳的脖子在我手上，如果妳亂動、亂叫不配合的話，我隨時都會傷害妳」，逼她交出50萬元。

檢警調查，簡男隨後要被害者拿膠帶自己封嘴，再一邊掐她脖子、一邊拿刀敲擊地板恫嚇：「屋內只有我們兩個人，逃也沒有用」，隨後又拿眼罩遮眼、手銬銬手、童軍繩綁腳，期間不斷伸出狼爪，親臉、摸胸、脫褲、拍臀。

檢警調查，簡男之後除了逼小希想辦法籌款50萬元，後因被害者母親不斷來電，簡男才停手放人，並恫嚇：「今天的事情不能跟其他人說，如果有警察找我，我做完筆錄就會去妳家或學校找妳」。

檢方調查後依涉犯攜帶凶器加重強制性交未遂及攜帶凶器加重強盜未遂罪嫌，將簡男起訴，簡男僅否認企圖硬上。

合議庭審酌被害者及被告所述後認為，簡男只有強制猥褻犯意，並無著手實行強制性交，判定他所為構成強盜未遂及強制猥褻，從較重的攜帶兇器強盜未遂罪論處。

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