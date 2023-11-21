柳采葳爆北市社宅男高中生猥褻13名男童 已6名家長提告

台北市議員柳采葳（右）接獲陳情，北市某社宅內有位高中男學生對13名男童猥褻、性侵，至今已有6名小男童家長提告。（圖擷自北市議會直播）

2023/11/21 15:58

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議員柳采葳接獲陳情，北市某社會住宅內有一名高中男學生對13名男童猥褻、偷摸下體，至今已有6名小男童家長提告。柳調閱資料發現，2020年至今，北市社宅總共有56位租客犯下性侵、猥褻、詐欺等刑案，社宅雖規定住客有不法行為須退租，市府至今卻只有6件與租客的解約紀錄，呼籲負責社宅業務的都發局，應加入社會安全網機制。

北市府秘書長李泰興坦言通報有問題，都發局確實不在社會安全網內，都發局負責的是公共設施管理，社會局社福中心功能應再強化，未來社會局也要與都發局做好聯繫。會檢討如何讓都發局盡早知道。李表示，未來都發局應該加入社會安全網機制，也要針對案件進行風險程度分級，並邀請相關單位開會強化社安網。

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柳采葳今天在台北市議會民政部門質詢表示，社宅規範明確訂定，只要住客有妨害公共安全的不法行為（酗酒、鬥毆、鬧事、聚賭、毒品、妨害風化、猥褻、竊盜等等），就必須依規定退租。據統計，2020年至今年10月，北市社會住宅總共有56位租客犯有刑案，包括性侵、猥褻、詐欺、吸毒等，但市府卻只有6件與租客的解約紀錄。

柳采葳說，興隆社宅從2020年至今年10月已發生24件刑案，包括10件詐欺案、8件毒品案、5件性交猥褻、1件對幼性交；東明社宅也發生19件刑案，包括4件詐欺案、5件洗錢、10件毒品。

柳質疑北市社宅管理出現漏洞，社會安全網未納入社宅，若出現異狀要由住戶向社宅管理中心反映，才會去查明租客是否違反社區規約。她要求北市府秘書長即刻研擬將社宅管理納入社會安全網，避免讓社會住宅成為犯罪溫床。社會住宅讓大家住得不安全，也沒有適合的解約法規。

社宅猥褻案受害男童家長表示，社宅內一位少年常會用熱心態度接近小孩，並與男童一同遊玩，還會要其他男童稱呼他「老大」。少年常趁玩溜滑梯、背著其他男童遊玩時偷摸男童下體，已有多人受害。家長表示曾當面告知該高中生其行為不妥，高中生雖道歉但仍繼續觸摸孩童，更一度惱羞成怒嗆家長要打架「輸贏」。

陳情家長表示，家中孩童遭觸摸後，對於性議題過度好奇，也有其他受害男童事後遭家長碰觸也感到反彈。家長說，這位少年針對的都是國小8、9歲的男童，可能是戀童癖，事發後很多社宅內的小朋友都不敢出來玩。

柳采葳說，直到受害男童家長提告，並要求社宅主管機關針對不法住戶進行解約，她才發現社會安全網沒有通報相關案件，市府也遲未處理解約事宜，讓高中男學生一再對小男童下手。柳說，少年犯案13件，6件受害人已提告，均移送少年法庭，其中2案已有罪確定，4案仍在審理中。

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