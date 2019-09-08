闖空門劫財裸拍母女倆 缺錢老闆被判10年6月

2019-09-08 13:32

〔記者黃捷／台北報導〕開設塑膠工廠的丁連一，因公司資金周轉不靈，竟雇用越南籍工人范俊泰（PHAM TUAMTHAI），闖入友人黃姓婦人住處綑綁母女兩，搜刮屋內財物後，范男還猥褻並拍裸照，恐嚇不准報警後才離開。高等法院依加重強盜、猥褻等罪判丁10年6月徒刑，另依強盜罪判范5月徒刑。

判決指出，52歲丁男與黃婦是自行車友，他因急缺資金，得知黃婦丈夫在某工廠擔任廠長，認為黃婦應該很有錢，竟計畫劫財，先藉口借用黃婦機車，把整串鑰匙打了一副留存，再花1萬元雇用35歲的范男幫忙。

今年1月2日下午，丁男先打室內電話確認黃婦家中沒人，隨即開門入內埋伏，待黃婦返家後，當場將黃婦壓制綑綁，再持黃婦手機誘騙她女兒進門，再把女兒綑綁，並持水果刀在2人身上磨蹭，逼問提款卡密碼。

2男最後得手現金6500元及提款卡，丁男還把黃婦衣褲脫下，猥褻後再拍裸照，並要脅母女倆不要報警才離去。警方獲報後調閱監視器，循線至丁男的塑膠工廠逮捕范男，再策動丁男投案，新北地檢署偵結後依加重強盜、猥褻等罪起訴2人。

法院審理時，丁男坦承劫財，否認猥褻黃婦，辯稱是因燈光昏暗不小心碰到，范男則認罪。一審新北地院判丁男10年6月徒刑，其中強制罪3個月可易科罰金，范男則被判刑5月，可易科罰金，服刑完畢後驅逐出境；全案上訴二審，高等法院駁回上訴。

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