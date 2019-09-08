正妹告猥褻男被判無罪 法官：動作不符合常情

2019-09-08 11:31

〔記者吳政峰／台北報導〕蔡姓男子今年3月透過交友軟體結識正妹小婕（化名），相約遊車河喝酒聊天，途中蔡男色心大起，搓揉小婕的胸部，小婕則說「你摸我胸部要付1000元」，蔡男聽了臉色大變，拒絕再玩，未料事後竟遭控告乘機猥褻，小婕還加碼「他摸我的下體」，但台北地院審理後認為其中疑點重重，證據不足，日前判蔡男無罪，可上訴。

今年3月間，蔡男透過交友軟體認識小婕，雙方互加LINE，看到她的大頭照驚為天人，不斷問她從事何種行業並力邀出遊，小婕則說「沒有工作懶得工作啊」、「我身上沒有錢啊」，蔡男允諾出去的錢由他支付，獲得小婕點頭同意。

小婕坐上後座，要蔡男買菸跟飲料給她，蔡男看她身材曼妙、面容姣好，精蟲衝腦，趕緊衝到便利店購買，並把車子停在路邊，鑽到後座和她比鄰而坐，一邊誇讚「長得很漂亮、穿得很時髦、身材很好」，一邊把臉湊過去要親她。

小婕拒絕接吻，稱「不跟別人親嘴，我沒有那麼隨便」，蔡男轉把手伸入她的衣服內，搓揉其乳房，還想舔她的乳頭，但小婕雙手擋下，稱已經洗好澡不給別人親，並說「摸胸部要付1000元」、「你當我是妓女啊，你連1000元都付不起的話，乾脆去找妓女」。

蔡男興致全消，罵她說話不客氣，並要她吐出買菸和飲料的錢；小婕則回嗆「我們去對面警察局講，我就把錢還你」。兩人僵持不下，蔡男遂把她趕下車，未載返家，事後還傳LINE「妳很漂亮！但是不要用妳的美貌來衡量金錢！很可惜」氣得小婕提告妨害性自主。

小婕除了指控摸胸，還說蔡男壓制她的手強脫褲子，強行從後方指侵下體，她痛到立刻站起來，沒想到蔡男還脫下褲子，要她幫忙打手槍跟口交。

但法官發現，小婕稱從後遭到指侵，但當時她坐在後座，背靠著椅背，動作不符合常情；小婕一下說蔡男抓她的手摸鳥，一下又未提及此事；小婕驗傷，下體僅存少許處女膜，但陰道口沒有外力侵入痕跡，難認指侵；小婕控蔡男緊抓她的雙手，但手上卻沒有任何掙扎或握痕。

諸多疑點讓法官無法採信小婕的供詞，雖然她有中度憂鬱症，但作證時意識與表達均清楚，也難以認定蔡男趁她精神狀況不佳而乘機猥褻；綜上，法官認為證據不足，判蔡男無罪。

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