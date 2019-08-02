揉胸作法10年還指侵「檢查墮胎」 廟祝被判賠女碩士百萬

2019-08-02 22:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣女碩士「小芬」（化名）從高一起就慘遭母親的「乾爹」陳姓廟祝性騷擾，不僅當著母親面揉胸作法稱「補運」，甚至以「檢查是否墮胎過」為由，以手指插入小芬下體；小芬指控於10年間，共遭猥褻、性侵50多次，除了告陳男妨害性自主，並求償精神撫慰金，苗栗地院民事庭判陳男須賠小芬100萬元。

法官調查，小芬的母親於2007年間到廟裡拜拜，結識廟祝了陳男，並認他為「乾爹」，經常邀陳男到家中作客。陳男於2008年起，就經常趁當時讀高一的小芬寫功課時，對小芬上下其手；小芬雖告訴母親，但陳男解釋是用氣功幫小芬胸部發育。

小芬的母親雖然不悅，但也沒有多說，僅交代陳男「要我在場才可以」，陳男也向小芬母親道歉。

但高三起，小芬課業不盡理想，陳男以她功課不佳需作法消災解厄為由，要她脫衣，每次作法都會摸胸，陳男見小芬氣色不佳，也誆稱不作法會遇到不幸或發生意外，須補運；小芬也相信神明的存在，平均每個月讓陳男作法1次，甚至到外地讀大學、研究所，回家時陳男就會來作法，有時母親在場，有時不在。

2017年6月，小芬去看婦科，陳男以懷疑她墮胎為由，手指插入她下體檢驗，事後小芬告訴哥哥，才報警揭露廟祝的惡行。

小芬母親證稱，女兒有說遭陳男摸胸，陳男也說要用氣功讓女兒胸部變大，並向女兒道歉後就未再追究，女兒考大學時，怕被不好的東西干擾，而讓陳男作法，陳男作法時有伸進女兒內衣裡面。

小芬控訴10年間遭陳男猥褻、性侵50多次，苗栗地院一審調查認28次，判陳男6年6個月；陳男上訴二審，台中高分院改認21次，改判4年10月。

小芬也另提民事侵權行為損害賠償，求償400萬元的精神撫慰金。苗栗地院法官，認為陳男為逞性慾之滿足，恣意以利用宗教迷信等違反被害人意願，自被害人於少女時起，即對其為猥褻犯行，長達近10年，嚴重侵害被害人影響身心健康與人格發展。

但法官衡量陳男現年70歲，已罹患多種慢性病，且現無業，經濟均靠家人接濟，名下也無財產，以130萬元為適當。其中，小芬已領得犯罪被害人補償金30萬元，因此扣除上開已領得30萬元補償金額後，小芬尚得向陳男求償100萬元。

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