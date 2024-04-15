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遊覽車輪陷邊坡、車體傾斜！台南40名遊客遊南庄向天湖嚇壞了

來自台南的40名遊客，昨（14）日搭乘遊覽車到苗栗縣南庄鄉遊玩，不料遊覽車於向天湖聯絡道右側輪胎陷入邊坡泥地，車體傾斜，險象環生。（警方提供）

來自台南的40名遊客，昨（14）日搭乘遊覽車到苗栗縣南庄鄉遊玩，不料遊覽車於向天湖聯絡道右側輪胎陷入邊坡泥地，車體傾斜，險象環生。（警方提供）

2024/04/15 11:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕來自台南的40名遊客，昨（14）日搭乘遊覽車到苗栗縣南庄鄉遊玩，不料遊覽車於向天湖聯絡道右側輪胎陷入邊坡泥地，車體傾斜，險象環生，警方獲報後，到場實施交通管制外並協助聯絡地方熱心人士出動機具協助救援，遊覽車於2個小時後脫困。

苗栗縣頭份警分局今天表示，14日上午11點30分接獲報案稱南庄鄉向天湖聯絡道路有遊覽車受困，請求協助，南庄分駐所巡佐饒瑞鴻率警員唐郁栩前往處理，到達現場後發現一輛遊覽車右側輪胎陷入邊坡泥地，動彈不得。

由於遊覽車車身嚴重傾斜，且一旁就是陡斜邊坡，車上人員飽受驚嚇，紛紛下車避難。警方到場，立即實施交通管制，雖一時聯繫不上拖吊業者，但也協助聯絡地方熱心人士出動機具協助救援，遊覽車於昨天下午1點30分許脫困，車上乘客頻頻向警方道謝。

經警方了解，該輛遊覽車由台南出發載著40名旅客，前往南庄鄉向天湖遊玩，因道路狹窄，遊覽車於會車時輪胎不慎陷入邊坡。

頭份警分局分局長林育旺提醒，山區道路狹小且近來雨勢不斷，行經山路應注意路況，小心駕駛，以維行車安全，倘若遇交通狀況無法即時排除也可以撥打110請求協助，警方將儘速派員到場協助。

警方獲報後，到場實施交通管制外並協助聯絡地方熱心人士出動機具協助救援，遊覽車於2個小時後脫困。（警方提供）（記者彭健禮攝）

警方獲報後，到場實施交通管制外並協助聯絡地方熱心人士出動機具協助救援，遊覽車於2個小時後脫困。（警方提供）（記者彭健禮攝）

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