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砂卡礑步道1家5口遺體尋獲 花蓮強震16死3失聯

搜救人員今天持續在沙卡礑步道開挖，將游男及大女兒遺體移出後，又在下方及附近發現妻子、兒子及小女兒遺體。（中央災害應變中心提供）

搜救人員今天持續在沙卡礑步道開挖，將游男及大女兒遺體移出後，又在下方及附近發現妻子、兒子及小女兒遺體。（中央災害應變中心提供）

2024/04/10 18:49

〔記者陸運鋒／新北報導〕花蓮強震第8天搜救行動今天已告一段落，中央災害應變中心統計截至晚間6時，死亡人數增加為16人，尚有3失聯及1155傷；而原本失聯的6人中，有5人受困在砂卡礑步道，搜救人員今出動重機具開挖時，在一家五口游姓父女遺體下方及附近，接連發現3具遺體，一家5口遺體皆已尋獲。

中央災害應變中心表示，搜救人員今天持續在砂卡礑步道開挖，將原本受困巨石下方的游男及大女兒遺體移出後，又發現其妻及兒子遺體在下方3至5公尺處，搜救人員再度挖掘後，將2人遺體移出。

據指出，搜救人員於今日搜救行動結束前，又於下午5時許在現場附近，發現游家小女兒的遺體，隨即挖掘將其移出，5具遺體皆移往花蓮市立殯儀館，將進一步辨識身分。

中央災害應變中心指出，截至目前砂卡礑步道仍有新加坡夫婦失聯，至於受困在和仁礦區中和礦場的蕭姓男子，因現場坍塌面積過大且土石鬆動無法推進，搜救人員考量安全先行撤離，後續將重新規劃後續推進方案。

據統計，現仍有43戶停電、57戶停氣，基地台故障29處預計明日完成修復，另外，農業產物、民間及公共設施等災損共8096萬元。此外，花蓮地震中央災害應變中心於今晚6時回歸各部會應變機制，後續復原相關事宜，由各單位權責辦理。

搜救人員今天持續在沙卡礑步道開挖，將游男及大女兒遺體移出後，又在下方及附近發現妻子、兒子及小女兒遺體。（中央災害應變中心提供）

搜救人員今天持續在沙卡礑步道開挖，將游男及大女兒遺體移出後，又在下方及附近發現妻子、兒子及小女兒遺體。（中央災害應變中心提供）

搜救人員在和仁礦區中和礦場搜尋失聯的蕭姓男子，但坍塌面積過大且土石鬆動無法推進，搜救人員考量安全先行撤離，後續將重新規劃後續推進方案。 （中央災害應變中心提供）

搜救人員在和仁礦區中和礦場搜尋失聯的蕭姓男子，但坍塌面積過大且土石鬆動無法推進，搜救人員考量安全先行撤離，後續將重新規劃後續推進方案。 （中央災害應變中心提供）

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