為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

南市公布第4批高風險駕駛 6人違規肇事奪命被吊銷駕照

台南市交通局公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛違規肇事致人於死，遭吊銷駕照。（圖由南市交通局提供）（記者蔡文居攝）

台南市交通局公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛違規肇事致人於死，遭吊銷駕照。（圖由南市交通局提供）（記者蔡文居攝）

2024/04/15 11:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局今天公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛因未禮讓行人、違規停車、違規左轉等行為，肇事致人於死，除罰鍰外並吊銷駕照，3年內不得重新考領。

南市交通局表示，去年8月公告施行台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則，主動公開高風險駕駛事件資訊。當事人違反道路交通管理處罰條例，且肇事致人重傷或死亡之駕駛行為為公布對象。第1至3波已公布7人，此次第4波共公布6人，因當事人涉及交通違規肇事致人死亡，於裁決處分完成後，將相關資訊以去識別化公布於交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

南市交通事件裁決中心指出，此次第4波高風險駕駛事件計6案，第1案違規地點在麻豆區，未依規定暫停讓行人先行並肇事逃逸；第2案違規地點在新化區，駕駛違規停車，；第3案地點在歸仁區，駕駛違規左轉；第4案地點在麻豆區，駕駛違規臨時停車；第5案地點在白河區，未依規定使用燈光；第6案地點在東區，駕駛車輛未依規定暫停讓行人先行，上述案件違規均肇事致人死亡，除罰鍰外並吊銷駕照，3年內不得重新考領。

交通局呼籲，交通違規具有高度的威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。

台南市交通局公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛違規肇事致人於死，遭吊銷駕照。（圖由南市交通局提供）（記者蔡文居攝）

台南市交通局公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛違規肇事致人於死，遭吊銷駕照。（圖由南市交通局提供）（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美研究：特斯拉駕駛事故率最高 BMW駕駛酒駕率最高
2023/12/20 11:33

美研究：特斯拉駕駛事故率最高 BMW駕駛酒駕率最高
南市公布第2批高風險駕駛4件 其中1件未停讓行人致死
2023/12/08 10:57

南市公布第2批高風險駕駛4件 其中1件未停讓行人致死

免充電的電車？e-POWER車主老實說
南市公布第3批高風險駕駛 20歲男騎機車肇事致死
2024/02/06 16:41

南市公布第3批高風險駕駛 20歲男騎機車肇事致死
台南首次公布高風險駕駛 2人違規肇事奪命
2023/10/30 11:42

台南首次公布高風險駕駛 2人違規肇事奪命

台灣知名美白保養屢獲獎 名醫曝有效關鍵
交通部規劃召訓高風險駕駛 貨運產工：只檢討司機無法解決問題
2023/10/28 14:52

交通部規劃召訓高風險駕駛 貨運產工：只檢討司機無法解決問題
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播