南市公布第4批高風險駕駛 6人違規肇事奪命被吊銷駕照

台南市交通局公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛違規肇事致人於死，遭吊銷駕照。（圖由南市交通局提供）（記者蔡文居攝）

2024/04/15 11:53

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局今天公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛因未禮讓行人、違規停車、違規左轉等行為，肇事致人於死，除罰鍰外並吊銷駕照，3年內不得重新考領。

南市交通局表示，去年8月公告施行台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則，主動公開高風險駕駛事件資訊。當事人違反道路交通管理處罰條例，且肇事致人重傷或死亡之駕駛行為為公布對象。第1至3波已公布7人，此次第4波共公布6人，因當事人涉及交通違規肇事致人死亡，於裁決處分完成後，將相關資訊以去識別化公布於交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

請繼續往下閱讀...

南市交通事件裁決中心指出，此次第4波高風險駕駛事件計6案，第1案違規地點在麻豆區，未依規定暫停讓行人先行並肇事逃逸；第2案違規地點在新化區，駕駛違規停車，；第3案地點在歸仁區，駕駛違規左轉；第4案地點在麻豆區，駕駛違規臨時停車；第5案地點在白河區，未依規定使用燈光；第6案地點在東區，駕駛車輛未依規定暫停讓行人先行，上述案件違規均肇事致人死亡，除罰鍰外並吊銷駕照，3年內不得重新考領。

交通局呼籲，交通違規具有高度的威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。

台南市交通局公布第4批高風險駕駛事件，共有6名駕駛違規肇事致人於死，遭吊銷駕照。（圖由南市交通局提供）（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法