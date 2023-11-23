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閨密爭搶男友開撕 偷拍睡姿上網公審GG了

高雄一對閨密為了爭搶男友撕破臉，其中一女偷拍對方睡姿PO網公審。（情境照）

高雄一對閨密為了爭搶男友撕破臉，其中一女偷拍對方睡姿PO網公審。（情境照）

2023/11/23 10:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓男子和吳姓女子合租一間房子，吳女自認是郭的女友，卻意外目睹張姓閨密和郭一起緊握雙手睡在客廳，吳女將兩人睡姿拍下後上網公審，結果惹來張女不快提告，郭作證時否認和吳女交往，法官依妨害秘密罪判吳女拘役20日，得易科罰金。

判決指出，吳女和張女是相識多年的閨密，去年3月間，吳女從租屋處房門走到客廳時，意外見到和她同租的郭姓男子竟和張女雙手緊握睡在客廳沙發上，吳女自認是郭的女友，認為張女竟不顧情誼私下搶她男友，於是將兩人睡姿拍下後，PO網公審二人。

張女得知自己的睡姿被PO網後也翻臉，怒告吳女妨害秘密罪，雄檢偵查時，吳女坦承拍照，但辯稱是在郭男同意下才拍攝，還強調自己才是正宮，張女是小三；但郭男出庭作證時，卻否認自己跟吳女交往，還說兩人只是租客關係，根本不是情侶。

吳女被檢察官起訴後，到法院審理時，仍堅持自己正宮的地位，但法官認為，吳女在客廳目睹郭男和張女共眠時，即可當場質問郭男，沒有必要再拍攝，且吳女也不是郭男配偶，竊錄行為難認具有「法律上正當理由」，因此依妨害秘密罪判拘役20日，得易科罰金，可上訴。

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