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首頁　>　社會

偷吃小三辯「妻外遇在先」 科技主管被打臉判賠20萬

科技男被判賠償離婚妻20萬元。示意圖。（資料照）

科技男被判賠償離婚妻20萬元。示意圖。（資料照）

2023/11/19 01:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕任職科技公司主管的男子外遇，小三還懷孕，妻打官司求償精神慰撫金200萬元，科技男辯稱，妻子外遇在先，當時法院還判妻與外遇男賠償15萬元，況且兩人後來也離婚。南投地院法官認為，這些理由都無從正當化配偶之一方與他人逾越分際之行為，判科技男賠償離婚妻20萬元。

林姓男子是科技公司處長，年所得300萬元，與妻結婚20多年，育有3名子女，前年8、9月間外遇的小三懷孕。妻子得知後，認為林男早年就外遇，夫妻因子女管教態度不同而不睦，她為了孩子搬出去，而林男如今又外遇，小三還懷孕，侵害其配偶權益，讓她身心痛苦，打官司求償精神慰撫金200萬元。而在打官司期間，林妻也向法院訴請離婚，去年2月由法院調解離婚。

林男辯稱，小三後來並未順利生下小孩，況且妻子早在2019年就帶著兩名未成年的子女搬出去，拒絕返家。2020年妻子與潘姓男子外遇，他提民事賠償，法院判妻與外遇男共同賠償15萬元精慰撫金，也就是妻子根本是外遇在先，兩人沒有婚姻實質關係，自然沒有傷害前妻配偶關係之身分法益，也沒有造成其精神上的痛苦。

南投地院民事庭法官審理後指出，林男抗辯指妻是與潘男發生婚外情而離家，夫妻已無婚姻實質關係，雙方對離家分居各執一詞，然而夫妻間忠貞及互相扶持是夫妻關係最重要的基礎，有未如預期或關係不睦時要用智慧去改善，不容他人對婚姻本質加以破壞，夫妻感情原本是否不睦、後來有無論及離婚或後來離婚收場，均無從正當化配偶任一方與他人間逾越分際之不正當往來行為，因此林男所辯之詞，無法作為免責的理由。

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