妙齡女當小三嗆要毀人妻家庭 挨告自認「情有可憫」

喬女與陳姓人夫上床，她被告時答辯說，自己年輕且經濟能力不高，一時不慎誤踩界限「情有可憫」。 （示意圖）

2023/11/22 11:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅23歲，剛從大學畢業踏入社會的喬姓女子，獲聘理財專員時，與有妻之夫陳姓男子上床，陳男之妻呂姓女子質問時，她還自稱與陳男上床5次，嗆聲說要毀掉呂女的家庭，呂女提告索賠100萬元，喬女態度丕變，指自己上述說詞，是一時情緒不穩、不知所云，自己剛入社會就職，經濟能力差且要扛起養家之責，「情有可憫」，法官則認為喬女「自我把持的能力仍待磨練」而判賠18萬元，全案判決確定。

判決書指出，呂女提出民事訴訟主張，喬女於2022年8月起，與她的陳姓丈夫同遊發生性關係5次，被她發現之後，喬女雖一度道歉，卻又持續與陳男出遊，把搭乘陳男LEXUS車輛出遊照片，公開於社群軟體上面，還嗆聲說要毀掉她的家庭，嚴重侵害她的配偶權與和諧家庭生活，致她的婚姻出現裂痕，應賠償100萬元。

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喬女則答辯說，陳男任職金融業，她向陳男請益金融產業，雙方類似師徒關係，2022年8月1日她任職理財專員，為向陳男表達感謝及慶祝入職，乃一起餐敘，她因獲得新職，心情愉悅飲酒多，在飲酒醉意催化，發生性關係，跨越師生分際之舉，她深感懊悔，另外，她無意破壞呂女與陳男婚姻，而是自己接到呂女來電質問，心生緊張畏怖，情緒不穩、不知所云，她已深刻反省，剛入社會就職，沒有優勢經濟實力，還要扛起家中經濟重擔，因一時不慎誤踩界限，「實有可憫」，聲明呂女之訴駁回。

台中地院一審認為，喬女只承認與人夫陳男發生1次性關係，否認其他4次，判決喬女應賠償呂女5萬元，呂女上訴二審，指稱一審判決金額太低，應該再賠償她精神慰撫金55萬元，合計60萬元，喬女則答辯說，她要擔負家中經濟，能力有限，因一時不慎誤踩界限，「情有可憫」，呂女不對丈夫陳男提告，僅向她一人請求賠償，已涉「間接性性別差別待遇」。

高等法院台中分院二審認為，喬女自承明知陳男有配偶，仍與陳男交往並發生性行為1次，其心態自有不該，傷及呂女家庭生活圓滿，但當時喬女僅23歲，剛從大學之門初入社會，所見有限，思慮自有欠周，自我把持的能力仍待磨練，一審判賠5萬元，顯難以寬慰呂女的傷痛，喬女應賠償18萬元為合理，據此判決喬女應再賠償13萬元，合計18萬元，全案確定。

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