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不解丈夫為何逼離婚11次 人妻接到小三挑釁電話才恍然大悟

何女今年8月接到林女來電挑釁，始知丈夫與林女交往2年半，台中地院判決林女應賠償30萬元。（記者張瑞楨攝）

何女今年8月接到林女來電挑釁，始知丈夫與林女交往2年半，台中地院判決林女應賠償30萬元。（記者張瑞楨攝）

2023/11/22 15:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓女子的丈夫，與林姓女清潔工有染，何女被蒙在鼓裡長達2年半，一直到今年8月接到小三林女來電挑釁，才知道丈夫為什麼今年4至5月會連續11次逼她離婚，她提告向林女索賠100萬元，林女不否認與人夫有染，但宣稱自己很窮，台中地院認為林女侵害何女的配偶權屬實，判決應賠償何女30萬元。

判決書指出，何女提起民事訴訟主張，自己與丈夫結婚多年，丈夫於2年前兼職做直銷工作，因而認識林姓婦人，2人於2021年2月起交往，且互以「老公」、「老婆」互稱，發生無數次性行為，丈夫甚至於今年4、5月間，連續11次逼迫她離婚，經常與她大吵大鬧，導致她身心受創，直至今年8月20日，林女打電話向她挑釁，她才得知此事，林女嚴重侵害她的配偶權，導致她精神痛苦，應賠償100萬元。

林女答辯說，她與何女丈夫是聊得來的朋友，何女與丈夫早已感情不睦，何女丈夫2年前要離婚時，她曾勸阻，她不否認與何女丈夫交往，但她是中低收入戶，尚須扶養子女並支付房租，目前為鐘點清潔臨時工，何女索賠金額太高。

法官認為，何女主張林女與她的丈夫，交往期間每週至少4、5次發生性關係，且於今年8月20日打電話給何女，可認定何女之夫與林女有不正當交往，考量林女雖為中低收入戶，但侵害何女配偶權的時間長達2年6月，判決林女應賠償30萬元為適當，可上訴。

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