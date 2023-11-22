中國籍船東擺爛不繳罰款 6653噸油輸打折競拍

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」中國籍船東擺爛不繳罰款，行政執行署高雄分署下月5日2度競拍船隻。（記者黃佳琳翻攝）

2023/11/22 13:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」載運鋼材，去年3月擱淺在台東外海，脫困後被拖帶回高雄港，救援費加上重油外洩罰款，金額高達8000多萬元，但中國籍船東「擺爛」不處理，貨主們集資250萬美元（約7400萬元）付掉大部分救援費用、順利取回貨物後，貨輪還欠1千多萬元；行政執行署高雄分署9月5日拍賣這艘貨輪，但無人投標，下月5日再度拍賣，起拍價也從6600萬元下降至5280萬元，目前已有多組買家洽詢有意購買。

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」去年3月8日擱淺台東富岡漁港外，船上有16名船員（11名中國船員、5名印尼船員）及殘油計399.5噸（重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸），但中國籍船東多次未依照應變會議決議辦理船舶移除相關作業，航港局除依商港法對船東開罰外，並展開脫救作業。

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輪船從台東拖回高雄港安置後，航港局向中國籍船東求償8200多萬元的救援費，加上輪船重油外洩污染海洋也被開罰120萬元，總計欠下8300多萬元；中國籍船東面對高額的罰款竟擺爛裝死，輪船貨主擔心拿不回貨物，集資250萬美金（約7400萬）付掉大部分救援費，順利取回貨物後，貨輪還欠1千多萬元。

儘管只剩1千多萬元欠款，中國籍船東還是不處理，案件移至行政執行署高雄分署後，執行官今年9月5日拍賣拍賣這艘貨輪，起拍價6600萬元，但並沒有買家投標。高雄分署指出，為了讓民眾能方便確認船況，特別利用360度相機拍攝船舶內外製作環景照，民眾只要在家連結高雄分署臉書，不用出門即可透過滑鼠點閱聯利輪360度環景照片及影片，目前已有3、4組買家洽詢，起拍價5280萬元。

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