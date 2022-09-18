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    聯利輪船員坐半年「水牢」 航港局︰違法上岸形同「偷渡」

    聯利輪中國船東擺爛，害船員坐半年「水牢」。（資料照）

    聯利輪中國船東擺爛，害船員坐半年「水牢」。（資料照）

    2022/09/18 13:33

    〔記者洪定宏／高雄報導〕滯留高雄港已半年的貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」，因中國籍船東擺爛，不願支付相關費用，被中國籍貨主聲請假扣押，16名中國與印尼船員無法上岸，猶如坐了半年「「水牢」。中國籍楊姓船長下令明天「棄船」，昨天卻先自行登岸，被警方移送法辦，因為船長疑似只是要凸顯問題，並非要故意「偷渡」，檢方裁定將他送回聯利輪。

    交通部航港局聞訊表示，船員已多次揚言「棄船」，但經過安撫都未進行，因為他們如果違法上岸，形同「偷渡」，可能真的要坐牢，要回家更難，呼籲船員冷靜。

    航港局強調，為了人道處理糾紛，早已報請中央疫情指揮中心同意，只要留下4名船員（甲級與乙級船員各2人），其餘12名船員就能在24小時內離境，可惜至今船員間協調未果，必須等法院指定保管人後，所有船員才能離境。

    據了解，聯利輪原本載運鋼材的中國籍貨主，已代替中國籍船東支付250萬美元，因此必須對聯利輪聲請假扣押，儘速完成後續法律程序，才能減少虧損。目前就等貨主依法院指示補足相關文件，航港局也已發函給法院，轉達船員的心聲。

    航港局強調，相關處理結果與進度，都已向船員說明，尤其如果內部協調完成，依規定留下處理突發事故的4名船員（甲級與乙級船員各2人），等法院指定保管人後，就能離境，因此再次呼籲船員冷靜面對。

    目前聯利輪停在高雄港10號碼頭，高雄港務警察總隊設有9號管制站，派員警24小時站崗及巡邏監控。雖然船員可透過舷梯直接上岸或放下小艇從海面「偷渡」，但因為擔心違法被捕而坐牢，加上航港局與貨主已積極處理，生活補給無虞，所以沒有輕舉妄動。

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