不堪被關4、5個月「水牢」 聯利輪外籍船員強行上岸遭制止

聯利輪外籍船員掛上「要工資要回家」布條表達訴求。（民眾提供）

2022/09/08 14:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」因勞資糾紛、遭申請假扣押等問題，中國籍船東遲未處理，船隻與船員被丟包高雄港，16名外籍船員不滿無法上岸，猶如被關了4、5個月「「水牢」，今天上午放下船邊梯意欲強行上岸，經高雄港警相關單位勸阻，代理行再度協調後，船員同意暫不上岸，但希望有關單位盡快回應訴求。

聯利輪今年3月8日擱淺台東富岡漁港外海，航港局委託廠商由岸側大型吊車進行貨載減輕，再配合潮汐，在3月22日成功拖淺，隨後拖往高雄港21號浮筒，中國籍船東雖支付了吊離貨櫃的大型吊車費用，但包含拖淺、拖帶回港等費用達2000萬元置之不理，遭拖帶公司至法院申請假扣押，因而無法出港。

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16名中國籍、印尼籍船員領不到薪資，伙食物資補給也一度出現問題，後來由船代公司協助補給，不過船員無法上岸，歸鄉路遙遙無期，6月間在船上掛上中英文「要工資要回家」抗議布條，聯利輪靠泊位置正好位於知名景點「棧二庫」旁，醒目布條引來遊客側目。

如今又過了3個月，這批船員仍然無法返家，人心浮動，他們今天上午放下船邊梯想強行上岸，遭高雄港警總隊制止，代理行派員安撫船員們情緒，同時告知未經申請上岸涉及非法入境，後續會衍生更多問題，外籍船員才暫時打消登岸念頭，不過他們也再度表達迅速解決勞資爭議，想快點返回家鄉心願，也希望能夠開放上岸，暫時結束不自由的日子。

貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」因勞資糾紛被丟包高雄港。（民眾提供）

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