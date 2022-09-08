為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不堪被關4、5個月「水牢」 聯利輪外籍船員強行上岸遭制止

    聯利輪外籍船員掛上「要工資要回家」布條表達訴求。（民眾提供）

    聯利輪外籍船員掛上「要工資要回家」布條表達訴求。（民眾提供）

    2022/09/08 14:31

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」因勞資糾紛、遭申請假扣押等問題，中國籍船東遲未處理，船隻與船員被丟包高雄港，16名外籍船員不滿無法上岸，猶如被關了4、5個月「「水牢」，今天上午放下船邊梯意欲強行上岸，經高雄港警相關單位勸阻，代理行再度協調後，船員同意暫不上岸，但希望有關單位盡快回應訴求。

    聯利輪今年3月8日擱淺台東富岡漁港外海，航港局委託廠商由岸側大型吊車進行貨載減輕，再配合潮汐，在3月22日成功拖淺，隨後拖往高雄港21號浮筒，中國籍船東雖支付了吊離貨櫃的大型吊車費用，但包含拖淺、拖帶回港等費用達2000萬元置之不理，遭拖帶公司至法院申請假扣押，因而無法出港。

    16名中國籍、印尼籍船員領不到薪資，伙食物資補給也一度出現問題，後來由船代公司協助補給，不過船員無法上岸，歸鄉路遙遙無期，6月間在船上掛上中英文「要工資要回家」抗議布條，聯利輪靠泊位置正好位於知名景點「棧二庫」旁，醒目布條引來遊客側目。

    如今又過了3個月，這批船員仍然無法返家，人心浮動，他們今天上午放下船邊梯想強行上岸，遭高雄港警總隊制止，代理行派員安撫船員們情緒，同時告知未經申請上岸涉及非法入境，後續會衍生更多問題，外籍船員才暫時打消登岸念頭，不過他們也再度表達迅速解決勞資爭議，想快點返回家鄉心願，也希望能夠開放上岸，暫時結束不自由的日子。

    貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」因勞資糾紛被丟包高雄港。（民眾提供）

    貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」因勞資糾紛被丟包高雄港。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    船上近400噸殘油！聯利輪擱淺台東外海14天 今晨脫淺
    2022/03/22 09:34

    船上近400噸殘油！聯利輪擱淺台東外海14天 今晨脫淺
    貝里斯籍貨輪擱淺台東外海 貨櫃最快今晚全數吊除
    2022/03/19 16:49

    貝里斯籍貨輪擱淺台東外海 貨櫃最快今晚全數吊除

    品川成東京新門戶 青埔優勢有望看齊
    擱淺聯利輪船東哭窮 航港局出動千噸大吊車移除
    2022/03/17 18:29

    擱淺聯利輪船東哭窮 航港局出動千噸大吊車移除
    貝里斯籍貨輪擱淺5天船東消極遭罰 預計3/19脫淺
    2022/03/13 18:49

    貝里斯籍貨輪擱淺5天船東消極遭罰 預計3/19脫淺

    新美齊画世代 板橋府中站熱銷指標
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播