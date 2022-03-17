為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    擱淺聯利輪船東哭窮 航港局出動千噸大吊車移除

    航港局副局長劉志鴻（左二）視察聯利輪拖淺作業現場整備情形。（航港局提供）

    航港局副局長劉志鴻（左二）視察聯利輪拖淺作業現場整備情形。（航港局提供）

    2022/03/17 18:29

    〔記者陳心瑜／台北報導〕貝里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）3月8日擱淺在台東富岡漁港外已近11天，但中國籍船東昨在視訊會議表示「無法負擔船舶移除作業費用」，交通部航港局今天（17日）決定啟動緊急採購作業移除船舶，以免船舶油污染外洩危害台灣海域。即日起至20日進行減輕貨載浮揚後拖帶，更出動號稱「全台最大」的1250噸吊車作業。

    交通部航港局表示，航港局自聯利輪擱淺當日起即成立緊急應變小組，協調海洋保育署、海巡署及台東縣政府等單位，迄今已召開11次應變會議，督促船東針對殘油移除、貨物卸載及船體移除之應處須加速辦理移除。交通部航港副局長劉志鴻今天主持應變會議，決議將依商港法第53條規定逕行採取應變處理，辦理緊急採購作業。

    航港局表示，歷次應變會議決議，中國籍船東應與拖船、裝卸、船代等業者簽約辦理移除作業，但船東並沒有配合辦理，航港局除依法開罰外，將向船東追償追償移除費用，並限制船舶及貨物離境。

    據了解，由於東部海域湧浪較大，因此航港局評估不建議透過平台船由海上卸櫃，將採陸上卸貨，並找來號稱「全台最大」1250噸吊車作業，光是吊桿就長約156米，出動將近50輛次拖板車，才將吊車從西部送至台東作業。

    航港局副局長劉志鴻（中）視察聯利輪拖淺作業現場整備情形，後方為千噸吊車。（航港局提供）

    航港局副局長劉志鴻（中）視察聯利輪拖淺作業現場整備情形，後方為千噸吊車。（航港局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貝里斯籍貨輪擱淺5天船東消極遭罰 預計3/19脫淺
    2022/03/13 18:49

    貝里斯籍貨輪擱淺5天船東消極遭罰 預計3/19脫淺
    貝里斯籍貨輪擱淺台東外海2天 脫淺失敗明卸貨
    2022/03/10 15:55

    貝里斯籍貨輪擱淺台東外海2天 脫淺失敗明卸貨

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    貝里斯籍貨輪台東外海擱淺 航港局初判船體無油污外洩
    2022/03/08 13:12

    貝里斯籍貨輪台東外海擱淺 航港局初判船體無油污外洩
    貝里斯籍貨輪擱淺在台東小野柳 船上16人均安、海巡艇戒護
    2022/03/08 12:24

    貝里斯籍貨輪擱淺在台東小野柳 船上16人均安、海巡艇戒護

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播