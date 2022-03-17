擱淺聯利輪船東哭窮 航港局出動千噸大吊車移除

航港局副局長劉志鴻（左二）視察聯利輪拖淺作業現場整備情形。（航港局提供）

2022/03/17 18:29

〔記者陳心瑜／台北報導〕貝里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）3月8日擱淺在台東富岡漁港外已近11天，但中國籍船東昨在視訊會議表示「無法負擔船舶移除作業費用」，交通部航港局今天（17日）決定啟動緊急採購作業移除船舶，以免船舶油污染外洩危害台灣海域。即日起至20日進行減輕貨載浮揚後拖帶，更出動號稱「全台最大」的1250噸吊車作業。

交通部航港局表示，航港局自聯利輪擱淺當日起即成立緊急應變小組，協調海洋保育署、海巡署及台東縣政府等單位，迄今已召開11次應變會議，督促船東針對殘油移除、貨物卸載及船體移除之應處須加速辦理移除。交通部航港副局長劉志鴻今天主持應變會議，決議將依商港法第53條規定逕行採取應變處理，辦理緊急採購作業。

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航港局表示，歷次應變會議決議，中國籍船東應與拖船、裝卸、船代等業者簽約辦理移除作業，但船東並沒有配合辦理，航港局除依法開罰外，將向船東追償追償移除費用，並限制船舶及貨物離境。

據了解，由於東部海域湧浪較大，因此航港局評估不建議透過平台船由海上卸櫃，將採陸上卸貨，並找來號稱「全台最大」1250噸吊車作業，光是吊桿就長約156米，出動將近50輛次拖板車，才將吊車從西部送至台東作業。

航港局副局長劉志鴻（中）視察聯利輪拖淺作業現場整備情形，後方為千噸吊車。（航港局提供）

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