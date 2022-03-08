貝里斯籍貨輪台東外海擱淺 航港局初判船體無油污外洩

貝里斯籍UNIPROFIT貨輪因舵機故障，擱淺在台東小野柳。（記者陳賢義攝）

2022/03/08 13:12

〔記者陳心瑜／台北報導〕貝里斯籍「UNIPROFIT」貨輪因舵機故障，今天上午10點28分於台東富岡漁港外海擱淺，船上共16名船員包括11名中國船員、5名印尼船員，共載有149只20呎鋼材貨櫃，交通部航港局表示，目前船員均安、船體無破損及無油污外洩情形。

台東東海岸興昌雷達操作員昨晚約10點半發現貝里斯籍UNIPROFIT貨輪在小野柳外1浬沿岸航行，恐有擱淺疑慮，貨輪船長告知因舵機故障實施維修中，由於海象不佳欲沿岸航行避風，今天上午10點28分在台東富岡漁港外海擱淺。

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航港局表示，接獲通報後立即成立應變小組並於今天上午11時30分召開第一次緊急應變會議，預計下午4時於現場召開第二次應變會議。

航港局表示，收到該船失去動力訊息後，立即聯繫船舶所有人及P&I保險公司依照商港法盡速辦理船舶拖帶，已通知船長關閉油櫃閥門，請海巡署協助監控海面油污，請海洋保育署盤點及整備油污處理物資，如船員欲上岸，則請台東縣政府依防疫規定辦理。

航港局表示，將要求船東及P&I保險公司應於海象較佳時立即前往現場拖救。

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