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    船上近400噸殘油！聯利輪擱淺台東外海14天 今晨脫淺

    里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功脫淺。（航港局提供）

    里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功脫淺。（航港局提供）

    2022/03/22 09:34

    〔記者陳心瑜／台北報導〕貝里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）今年3月8日擱淺在台東富岡漁港外，至今已近半個月，交通部航港局表示，上週六（19日）上午7點40分由岸側大型吊車開始進行貨載減輕，並於今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功脫淺，避免船上399.5噸殘油污染台灣東部海域。後續將管制聯利輪出港，並向中國籍船東追償應變費用。

    航港局表示，這次卸載減輕使用1250噸大型吊車於19日上午7時40分從岸上開始吊掛貨物，今天上午8時計拖吊105件、共1596噸貨物，聯利輪於今天上午8時20分浮揚，由2艘大馬力拖船配合潮汐成功將該船脫淺，解除海上油污染危機，避免當地生態浩劫。在確認聯利輪艙間水密性無虞後，將拖往高雄港。

    航港局表示，聯利輪擱淺3月8日當天起即成立緊急應變小組，至今共召開13次應變會議，該輪船上共16名船員，包括11名中國船員、5名印尼船員，殘油計399.5噸，重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸，3月9日及10日配合潮水時間，嘗試兩次拖帶脫淺，但沒有成功。

    航港局表示，因船上載有大量重油，且船東多次未依照應變會議決議辦理船舶移除相關作業，為確保我國海洋環境及海域安全，航港局除依商港法對船東開罰外，由於船東不願意自行移除船舶，因此依法採取應變，辦理大型吊車及拖船等緊急採購作業。

    聯利輪於今天上午8時20分浮揚，由2艘大馬力拖船配合潮汐成功將該船脫淺，解除海上油污染危機。（航港局提供）

    聯利輪於今天上午8時20分浮揚，由2艘大馬力拖船配合潮汐成功將該船脫淺，解除海上油污染危機。（航港局提供）

    里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功脫淺。（航港局提供）

    里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功脫淺。（航港局提供）

    航港局除依商港法對船東開罰外，由於船東不願意自行移除船舶，因此依法採取應變，辦理大型吊車及拖船等緊急採購作業。（航港局提供）

    航港局除依商港法對船東開罰外，由於船東不願意自行移除船舶，因此依法採取應變，辦理大型吊車及拖船等緊急採購作業。（航港局提供）

    里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功脫淺。（航港局提供）

    里斯籍聯利輪（UNIPROFIT）今天上午8時由2艘拖船配合潮汐成功脫淺。（航港局提供）

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