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高雄鹽埕知名牛排館冷氣噪音擾鄰 改善達標仍被判賠3萬元

高雄某知名高檔牛排館被檢舉噪音擾鄰，業者斥資改善達標仍被判賠3萬元。示意圖。（資料照）

高雄某知名高檔牛排館被檢舉噪音擾鄰，業者斥資改善達標仍被判賠3萬元。示意圖。（資料照）

2024/05/04 10:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄鹽埕區某知名高檔牛排館被檢舉噪音擾鄰，環保局到場測量時，發現噪音值超過4分貝，牛排館斥資改善達標後，鄰居仍堅持有異音提告，法官認為牛排館確實曾違反噪音管制標準，因此判賠3萬元。

判決指出，這家位於愛河畔的高檔牛排館，2022年6月更換冷氣的冷卻水塔，被鄰居檢舉噪音不斷，環保局派員到場測量後，現場量測音量為61.8分貝，已逾高雄市政府噪音管制標準第3類晚間時段營業場所57分貝，因此開單要求改善。

牛排館為了不讓鄰居困擾，斥資在主機風扇上方加裝消音器，以降低散熱風扇葉片馬達音量，並縮短落水與落水盤間的距離及加裝海棉片，降低機器運轉時所產生的落水聲，再調整新主機運轉時間。

但牛排館改善後，鄰居一直向環保局反應仍有噪音問題，環保局再派員到場測量，發現牛排館冷氣全關中的測量結果55.5分貝，全開中的測量結果54.6分貝，確實已有明顯改善，但鄰居仍堅持冷氣聲音過大，環保局認為冷氣設備音量跟現場背景聲音音量沒有太大差異，沒有逾越高雄市政府噪音管制標準，因此認定牛排館未違反規定。

鄰居不死心，認為環保局無法替自己申張正義，於是提告向牛排館求償20萬元，並要求排除噪音；高雄簡易庭審理時，牛排館喊冤，稱店裡已盡力改善噪音問題，並獲環保局認可，不應再賠錢，但法官認為，牛排館改善噪音問題前，確實曾違反噪音管制標準，侵害鄰居的情緒及身心狀態，因此判牛排館應賠3萬元；至於鄰居要求排除噪音的部分已改善，牛排館可以不用理會，全案可上訴。

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