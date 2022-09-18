獨家》關5月「水牢」聯利輪船長下船被逮 下令船上16人明棄船

被關5月「水牢」聯利輪中國籍船長提行李下船被逮，又被裁定解送回船上，楊姓船長下令19日船上16人全數棄船，引發緊張局面。（資料照）

2022/09/18 10:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕貝里斯籍散貨輪「UNIPROFIT（聯利輪）」因勞資糾紛、遭申請假扣押等問題，中國籍船東遲未處理，船隻與船員被丟包高雄港，16名外籍船員不滿無法上岸，猶如被關了4、5個月「水牢」，中國籍楊姓船長憤而攜帶行李箱下船，在9號管制站被逮送辦，雄檢裁定「解送回船」，船長昨夜被解送回船，但16名中國、印尼籍船員揚言19日將集體跳棄棄船，引發國際關切。

停靠高雄港10號碼頭的「聯利輪」上共有11名中國籍船員、5名印尼籍船員，已7個月未收到工資，還被困在「水牢」船上，伙食物資補給也一度出現問題，後由船代公司協助補給，不過船員無法上岸，歸鄉路遙遙無期，6月間在船上掛上中英文「要工資要回家」抗議布條。

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中秋節前夕船上出現鼓噪要求下船返鄉，但航港局要求需留5人船上留守，其中，中國籍船長、輪機長必須留下維護船舶，但傳出11名中國籍船員都表達下船決心，反要求5名印尼船員留下，迫使印尼船員向印尼駐台經貿代表處求助，引發代表處嚴正關切，下船案似因喬不定又停擺，全數船員又被迫繼續留在「水牢」。

據悉，聯利輪楊姓船長昨午疑與船員吵架，一人自行下船至10號碼頭岸，他攜帶行李箱徒步至9號管制站，被警方依入出國移民法逮捕，楊船長再度表達下船、離境的要求，不想再回「聯利輪」水牢中，港警總隊依入出國及移民法及兩岸地區人民關係條例移送高雄地檢署，檢方昨晚裁示解送回船，昨晚10時船長被解送至聯利輪上。

「聯利輪」今年3月8日擱淺台東富岡漁港外海，航港局委託廠商由岸側大型吊車進行貨載減輕，再配合潮汐，在3月22日成功拖淺，隨後拖往高雄港21號浮筒，中國籍船東雖支付了吊離貨櫃的大型吊車費用，但包含拖淺、拖帶回港等費用達2000萬元置之不理，遭拖帶公司至法院申請假扣押，因而無法出港，後因颱風由21浮筒移泊10號碼頭，中國籍船長下令明（19）日上午9點全員棄船，警方將嚴陣以待。

被關5月「水牢」聯利輪中國籍船長提行李下船被逮，又被裁定解送回船上，楊姓船長下令19日船上16人全數棄船，引發緊張局面。（資料照）

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