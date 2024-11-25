為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜縣立委選前假冒檢方散布抓到賄選訊息 2被告求緩刑被打槍

    宜縣立委投票前夕出現假冒宜蘭地檢署名義發布的「抓到賄選」假訊息，2被告各判有期徒刑1年2月、褫奪公權1年。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜縣立委投票前夕出現假冒宜蘭地檢署名義發布的「抓到賄選」假訊息，2被告各判有期徒刑1年2月、褫奪公權1年。（圖由宜蘭地檢署提供）

    2024/11/25 00:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今年初立委選舉投票前夕，民進黨立委候選人陳俊宇競選人員楊姓男子及李姓女子，假冒宜蘭地檢署名義所製作並散布「抓到賄選」圖卡，2人在宜蘭地方法院審理時請求緩刑遭拒，共同犯行使偽造準公文書罪，分別被處有期徒刑1年2月、褫奪公權1年。

    宜縣本屆立委選舉有6人參選，應選一席，以民進黨陳俊宇與國民黨黃琤婷競爭最激烈，投票結果由陳俊宇勝出。陳俊宇24日接受本報訪問時回應，他對圖卡一事毫不知情，尊重司法判決。

    立委投票日前4天，宜縣多個LINE社群爆出「抓到賄選」圖卡，內容直指「宜蘭縣溪南，某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查中」，左下角有小字標註「圖片：宜蘭地檢署」，因適逢選前敏感時刻，宜檢發新聞稿證實是假訊息，同時立案偵辦。20多歲楊男及李女選後到案說明，被檢察官起訴。

    判決指出，「抓到賄選」圖卡由楊男運用繪圖軟體製作，再傳送給李女，李女透過持有帳號在陳俊宇宜蘭市競總傳到各個網路社群，影射黃琤婷助理因賄選遭到調查，足以妨害選舉公正性，2人庭訊時供稱，並無指涉特定候選人，也非針對黃琤婷。

    承審法官認為，宜縣本屆立委候選人中，僅黃琤婷兼具溪南地區及民意代表2種身分，被告傳送的圖卡，顯然是指涉黃琤婷，犯行堪以認定。經查，楊男曾經從事平面設計，李女海軍官校二專班畢業，職業軍人退伍，2人最終坦承犯行，也無前科，請求給予緩刑宣告。

    法官認定被告說詞避重就輕，未與黃琤婷和解，無從宣告緩刑，全案審結，各處1年2月徒刑、褫奪公權1年。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播