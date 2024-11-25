宜縣立委選前假冒檢方散布抓到賄選訊息 2被告求緩刑被打槍

宜縣立委投票前夕出現假冒宜蘭地檢署名義發布的「抓到賄選」假訊息，2被告各判有期徒刑1年2月、褫奪公權1年。（圖由宜蘭地檢署提供）

2024/11/25 00:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今年初立委選舉投票前夕，民進黨立委候選人陳俊宇競選人員楊姓男子及李姓女子，假冒宜蘭地檢署名義所製作並散布「抓到賄選」圖卡，2人在宜蘭地方法院審理時請求緩刑遭拒，共同犯行使偽造準公文書罪，分別被處有期徒刑1年2月、褫奪公權1年。

宜縣本屆立委選舉有6人參選，應選一席，以民進黨陳俊宇與國民黨黃琤婷競爭最激烈，投票結果由陳俊宇勝出。陳俊宇24日接受本報訪問時回應，他對圖卡一事毫不知情，尊重司法判決。

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立委投票日前4天，宜縣多個LINE社群爆出「抓到賄選」圖卡，內容直指「宜蘭縣溪南，某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查中」，左下角有小字標註「圖片：宜蘭地檢署」，因適逢選前敏感時刻，宜檢發新聞稿證實是假訊息，同時立案偵辦。20多歲楊男及李女選後到案說明，被檢察官起訴。

判決指出，「抓到賄選」圖卡由楊男運用繪圖軟體製作，再傳送給李女，李女透過持有帳號在陳俊宇宜蘭市競總傳到各個網路社群，影射黃琤婷助理因賄選遭到調查，足以妨害選舉公正性，2人庭訊時供稱，並無指涉特定候選人，也非針對黃琤婷。

承審法官認為，宜縣本屆立委候選人中，僅黃琤婷兼具溪南地區及民意代表2種身分，被告傳送的圖卡，顯然是指涉黃琤婷，犯行堪以認定。經查，楊男曾經從事平面設計，李女海軍官校二專班畢業，職業軍人退伍，2人最終坦承犯行，也無前科，請求給予緩刑宣告。

法官認定被告說詞避重就輕，未與黃琤婷和解，無從宣告緩刑，全案審結，各處1年2月徒刑、褫奪公權1年。可上訴。

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