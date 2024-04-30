獨家》體大助理教授性騷男大生 「好想射在上面」判解聘確定

某體大教授被男大生指控對他性騷擾，不僅摸身體，並觸摸腳踝，用氣音稱「好想射在上面」，遭校方解聘，教授質疑多聘處分違法，興訟要求撤銷，最高行政法院判決教授敗訴確定。（記者楊國文攝）＃

2024/04/30 20:57

〔記者楊國文／台北報導〕國立某體育大學一名助理教授，被男大生指控不僅撫摸其身體，並稱「你的腳踝好性感」、用氣音稱「好想射在上面」，還以「不跟自己交往就會被當掉」來威脅學生，經校方調查後，認定構成性騷擾，且情節重大、予以解聘。此位教授否認指控，更稱男大生「身材高大且體力超群」，不可能被威脅，提起行政訴訟，請求撤銷解聘處分，台中高等行政法院認定解聘處分於法有據，判助理教授敗訴，全案上訴後，最高行政法院判駁回確定。

被害男大生向校方檢舉稱，此位助理教授2017年上學期授課時，多次將手搭在他的肩膀或貼在手臂上，讓他很不舒服。

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男大生也指出，2018年12月13日晚上，教授邀他至火鍋店用餐時，教授說，可以幫忙課業成績，並開出4個條件讓他挑選，包括：學分讓他過、這堂課當掉、找課餘時間補習，及跟他交往，並說「如果你是我的男朋友我一定幫你」、「這是兩全其美的辦法」。

男大生說，聽了之後直接拒絕，答稱「我只和女生交往」；吃飯過程中，教授竟摸他的腳踝，也會摸其膝蓋，還說「你的腳踝好性感」，接著用氣音稱「好想射在上面」。

男大生表示，當晚用餐結束，教授又邀他到租屋處，伸腳上下摩擦他的小腿，並掀開他的衣服摸腹部說「真的有耶」，還問「有人魚線？」，並說「我可以借酒裝瘋撲倒你」，又要求他抱在一起及做男朋友。男大生騙稱有女友，藉故離開。

校方召開性平會調查後，認定此教授構成性騒擾行為、且情節重大，建議將他解聘，經校評會通過，決議將教授解聘。教授申訴被駁回後，提起行政訴訟。

教授指出，提出檢舉的男大生是體育保送生，身材高大且體力超群，不可能被他性騷擾還沒有抵抗。教授也指稱，校方調查小組原本認定他性騷情節並非重大，僅建議停聘1年，但後來校方卻決議將他解聘，把他誤認為跟「性侵害犯罪」的重罪般，將他解聘，處分不當，也違反比例原則」，要求撤銷解聘處分。

台中高等行政法院認為，校方性平會根據男大生指控、多位師生證詞，完成調查報告，並建議將此教授解聘，校方最終做成解聘處分，並無違誤，判教授敗訴。教授不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院認為中高行判決無誤，認事用法也無疑義，判決駁回教授上訴，全案確定。

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