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台中男大生伸「鹹豬手」摸女同學 瞎扯癲癇右手不受控

情境照

情境照

2024/04/30 07:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市徐姓大學生於校內徒步行走時，伸鹹豬手摸女學生的屁股與私處，一審時他辯稱不慎碰到，法官不採信，依性騷擾罪判處拘役40日，可易科罰金4萬元，他上訴二審並改口宣稱，自己罹患焦慮與憂鬱混合症等5種疾病，且曾因癲癇送醫，肢體協調等能力弱，法官卻認為，他與女學生交錯時，突然大幅度改變雙手擺動方式，且手掌心往後，這顯然是刻意為之，與疾病無關，駁回上訴，全案確定。

判決書指出，就讀台中市一所大學的徐姓大學生，被控於2013年在校園內，見另一女學生迎面走來，兩人交錯時，他突然伸出鹹豬手，以右手掌心朝後，大幅度向後擺盪，順勢碰觸女學生臀部至私密處，女學生大受驚嚇，當場質問「你幹麻摸我屁股？」，徐生答覆說，「我是走路手有擺動不小心碰到的」，女學生強調「這絕非不小心的」，徐生敷衍說，「好嘛，是我不小心的，不然妳看我要怎麼補償妳，妳才會原諒？」。

女學生說，她立即打電話請學校派人到場，教官到場確認徐生的身分，她強調，徐生摸到她的私密處，「我很肯定是性騷擾」。

徐生於台中地方法院一審時辯稱，案發路段是下坡，他手部擺動較大，不是刻意要碰觸對方，他也不知道自己的手碰到女學生。

法官勘驗錄影，徐生原本走路時，雙手交疊在腹部前方，兩人交錯後，徐生位於女學生右後方之際，突然右手大幅度向後擺動，手掌方向朝後，碰觸女學生臀部，接觸時間雖不到1秒，但確實碰觸到女學生臀部，法官認為徐生辯詞不足採信，依性騷擾防治法的性騷擾罪，判處拘役40日，可易科罰金4萬元。

徐生上訴二審，他改口宣稱，自己年幼時，被診斷出罹患情緒障礙，焦慮與憂鬱混合症、邊緣性智能、發展遲緩、痙孿發作等病症，並曾因癲癇送醫治療，肢體速度與協調都比一般人弱勢，案發當日，他專注馬路上有無來車，沒有注意到女學生走來，聲明改判無罪。

高等法院台中分院認為，監視器錄影畫面顯示，徐生走路時面朝前方，女學生迎面走來，豈有沒注意到女學生之理？且徐生步行時，雙手交疊在腹部前方，女學生走來時，他雙手放下，開始前後擺動，兩人交錯之後，徐生右手大幅度向後擺動，依據人體手部前後擺動的慣性，前後擺動的方向應呈一致性，徐生卻右手掌掌心朝向後方，這顯然是刻意為之，不是受到病症影響甚為明確，辯詞不足以採信，駁回上訴，全案確定。

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